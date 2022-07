L’incendio nella Gironde mette a rischio la biodiversità dell’area

Una apocalisse. Non ci sono altri termini per descrivere ciò che resta delle pinete della Gironde, nella Francia sud-occidentale, dopo 12 giorni di guerra contro le fiamme: 36 mila le persone evacuate di cui 6 mila turisti e 25 pompieri feriti. Ora i focolai di Landiras e di La Teste-de-Buch sono stati domati ma il paesaggio lascia senza fiato: 20.800 ettari di pineta sono stati devastati dalle fiamme, flora e fauna ridotte in cenere. Troppo presto per i bilanci per cui occorrerà qualche settimana ma gli ecologisti non hanno dubbi: l’intero ecosistema è stato distrutto e occorreranno decenni prima che si riprenda.

Il cervo morto sulla spiaggia: l’immagine simbolo della tragedia

Una immagine può riassumere la tragedia che ha colpito questa area della Francia: un giovane cervo morto sulla spiaggia di Biscarosse a una decina di km di distanza dai roghi. Arrivato fino al mare forse preso dal panico per fuggire alle fiamme. Una foto choc scattata da Sébastien Dupuy durante una passeggiata e diventata ben presto virale sui social.

DERRIÈRE L'IMAGE Un chevreuil mort, échoué sur une plage Cette photo prise par Sébastien Dupuy, mardi 19 juillet, à Biscarrosse (Landes) est devenue virale On a contacté son auteur et les associations de protection des animaux pour en savoir davantagehttps://t.co/uZ7O2Zb5SP pic.twitter.com/VKehZU69RD — franceinfo plus (@franceinfoplus) July 22, 2022

Animali intossicati e la microfauna dell’area distrutta

Una ventina di animali intossicati dai fumi sono stati accolti in un centro della Lega protezione uccelli di Audenge. Un cervo, uno scoiattolo, alcuni rapaci, merli e corvi. Solo un terzo di loro, secondo i veterinari, riuscirà a sopravvivere. «Il cervo morto sulla spiaggia è un’immagine triste, ma è davvero solo la punta dell’iceberg», ha detto a Libération Paul Tourneur, responsabile del progetto sulla biodiversità dell’Ufficio nazionale delle foreste (ONF) Landes-Nord-Aquitaine. «Sappiamo che tutta la microfauna è stata distrutta: insetti, piccoli rettili, piccoli mammiferi come i ricci non potevano trovare scampo», ha aggiunto Alexandre Lasnel, ispettore ambientale della Gironda e capo dell’unità dipartimentale dell’Ufficio francese per Biodiversità.

Biodiversità a rischio: specie a rischio estinzione

A preoccupare sono soprattutto le specie autoctone della foresta di La Teste de Buche, come il pelobate fosco, un rospo che vive sotto la sabbia. O la rarissima lucertola ocellata che può arrivare fino a 70 centimetri di lunghezza e trova rifugio nei ceppi degli alberi o nelle tane dei conigli. Le fiamme hanno distrutto anche i nidi del del passero pispola fulvo e del piviere comune. I pulcini, a differenza degli esemplari adulti, non sono riusciti a mettersi in salvo. Anche molte varietà di piante rischiano ora l’estinzione: querce peduncolate centenarie e pini marittimi difficilmente riusciranno a rinascere visto che il suolo e il clima sono stati modificati dall’incendio. Mentre 4 mila ettari di foresta originaria di La Teste è stata sfigurata, l’80 per cento di un patrimonio di più di 2 mila anni.