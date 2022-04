Francia: la strategia di Le Pen per le Legislative e le debolezze del Rassemblement National

Marine Le Pen lo ha ripetuto anche domenica 24 aprile, pochi minuti dopo aver annunciato la sconfitta alle Presidenziali: «Non abbandonerò mai i francesi». Un nuovo guanto di sfida gettato all’appena rieletto Emmanuel Macron in vista di quello che ormai è stato ribattezzato il Terzo turno e cioè le elezioni del 12 e 19 giugno prossimi. La leader del Rassemblement National non ha perso tempo voltando immediatamente pagina. E parlando ai suoi supporter riuniti al Pavillon d’Armenonville ha fissato il nuovo obiettivo: «Vincere la grande battaglia delle Legislative».

L’obiettivo di Rn è di raddoppiare gli eletti all’Assemblea Nazionale

Forte del miglior risultato messo a segno dall’estrema destra in un ballottaggio della V Repubblica – 7,5 punti conquistati rispetto al 2017, 2,6 milioni di voti in più – Le Pen è convinta che il suo partito possa portare all’Assemblea Nazionale un gruppo nutrito di eletti, raddoppiando gli otto di cinque anni fa. «Questa volta siamo in una situazione differente rispetto al 2017», ha spiegato Gilles Pennelle, dirigente di RN e candidato in Bretagna. «Siamo arrivati primi in 159 circoscrizioni, contro le 45 del 2017». Sébastien Chenu, portavoce di Rn, si dice ovviamente ottimista. «Possiamo conquistare molte più circoscrizioni rispetto al 2017 e speriamo come minimo di riuscire a formare un gruppo di 15 eletti all’Assemblea Nazionale», ha spiegato a France Info. Aggiungendo: «Contrariamente a Jean-Luc Mélenchon che continua a martellare con la richiesta di essere eletto Primo ministro, noi rimaniamo lucidi. E chiediamo ai francesi di votare candidati patrioti che li proteggeranno dai danni sociali di Macron e che potranno costruire una opposizione forte per i prossimi cinque anni».

No alleanze: la strategia di Le Pen

Al “Terzo turno” il Rn ha deciso che non si accaserà e non presenterà liste in comune con altri partiti, compreso Éric Zemmour, unico insieme con Nicolas Dupont-Aignan ad aver sostenuto Le Pen al ballottaggio. La leader ha risposto dunque picche all’appello di Reconquête, di cui è vicepresidente la nipote Marion Maréchal, che chiedeva una «coalizione delle destre e dei patrioti». Evidentemente il commento sarcastico dell’ex polemista dopo i risultati – «È l’ottava volta che la sconfitta colpisce il nome di Le Pen» – non è andato giù ai vertici di Rn. «Quella di Zemmour è stata una dichiarazione di guerra», ha tagliato corto Jean-Lin Lacapelle, eurodeputato di Rn. «Non possiamo allearci con chi ci sputa addosso». Non tutti i lepenisti però sono convinti che questa sia la strategia vincente. Per alcuni infatti correre da soli non impedirà a Macron di riprendersi la maggioranza in Parlamento. Al di là delle baruffe e delle ripicche, Le Pen è consapevole che un’alleanza ufficiale con Zemmour, reduce tra l’altro da un deludente 7,07 per cento, sarebbe un boomerang per il Rn dopo che, durante tutta la campagna elettorale per le Presidenziali, ha cercato di smarcarsi dall’ex giornalista per apparire un’alternativa solida, stabile e seria a Macron. Le Pen, che intanto ha annunciato che si candiderà nella 11esima circoscrizione del Pas-de-Calais, il feudo elettorale dove ottenne il 58,60 per cento dei consensi al secondo turno del 2017, sa anche che per fare meglio di cinque anni fa, il Rn dovrà necessariamente aprire le liste anche a candidati esterni. Così dietro le quinte, si discute dell’eventuale appoggio, in pochissimi collegi, ad alcuni zemmouriani. Per ora si fanno i nomi di Stanislas Rigault, 22enne presidente del movimento Generazione Z e tra i più mediatici della campagna appena terminata e dell’ex numero due dei Repubblicani e vicepresidente di Reconquête Guillaume Peltier.

Rassemblement National, un gigante dai piedi di argilla

Restano poi i problemi strutturali di un partito che appare sempre più un gigante dai piedi di argilla. Rn infatti nonostante i 2,6 milioni di voti in più guadagnati rispetto al 2017, è sì potente ma marginale. E isolato. «Mancano di cultura di governo, non vogliono fare alleanze», ha sottolineato a Libération Paul-Marie Couteaux, direttore del periodico New Conservative, che lavorò per la campagna del Front National del 2012. E mascherano questa incapacità «con la retorica del ‘né destra né sinistra’». La sentenza di Couteaux è dura: nonostante il successo alle urne, il partito di Marine Le Pen conserva una mentalità da piccola formazione che gli chiude le porte del potere. Una debolezza che i dirigenti non vedono o non vogliono vedere. «Conquistare otto punti in cinque anni è una vittoria monumentale», ha esultato il vicedirettore della campagna elettorale di Rn Jean-Philippe Tanguy. «Certo che abbiamo gareggiato per vincere e possiamo essere delusi, ma questo non ha assolutamente nulla a che vedere con il 2017 perché ci sono molti lati positivi», ha fatto notare Lacapelle. «Sui social non ci sono stati attacchi personali a Marine, la demonizzazione è stata superata. E mentre cinque anni fa avevamo le gambe rotte per le elezioni legislative, ora contiamo su un booster straordinario».

Struttura ereditaria e mancato radicamento sul territorio: i punti deboli di Rn

Oggi effettivamente, a differenza del 2017, nessuno preconizza la morte del Rn. Anche se la sua salute è tutt’altro che buona. «Raramente, e questo è un notevole paradosso, il partito di estrema destra è stato così debole da limitare di fatto le capacità della sua candidata», ha spiegato sempre a Libé il politologo Alexandre Dézé, studioso del partito. A conti fatti, ha ricordato Dézé, Rn ha perso il 30 per cento degli eletti alle ultime elezioni regionali, il 40 per cento alle municipali, il 60 per cento alle dipartimentali, nonché migliaia di attivisti e dirigenti negli ultimi anni. E ancora una dozzina di comuni, sei deputati e 19 eurodeputati. Senza contare il buco di bilancio: 23 milioni di debito nel 2020. Ad affossare la grandeur di Le Pen è poi l’organizzazione stessa del partito, ha ricordato Safia Dahani che sul Rassemblement national ha scritto la tesi di dottorato. Una formazione «in cui si scontrano professionalizzazione e struttura ereditaria», in cui spicca solo chi fa parte del cerchio più vicino alla leader. Insomma, ha concluso Dézé, quella di Le Pen oggi «non è né la prima forza politica di Francia né una formazione in declino. È piuttosto una sorta di partito personale che si è adattato bene alla competizione presidenziale ma che fatica a professionalizzare, ad ancorarsi a livello locale e ad avere la meglio al secondo turno». Resta dunque da vedere cosa accadrà alle Legislative. Nel 2017 l’allora Front National aveva raccolto solo 2,9 milioni di voti, contro i 10 milioni del secondo turno delle Presidenziali. Quasi lo stesso risultato delle elezioni legislative del 2002 (2,8 milioni) e di quelle del 1986 (2,7 milioni). A conferma che se l’immagine di Marine Le Pen funziona, la macchina Rn in 30 anni non è stata in grado di normalizzarsi.