Francia, decima giornata di mobilitazione: massima allerta sicurezza

L’agitazione sociale che dura da due mesi e mezzo in Francia contro la riforma delle pensioni, approvata dal governo Macron senza il voto dell’Assemblea nazionale, continua oggi con la decima mobilitazione nazionale. L’intero Paese vivrà un’altra giornata di tensione tra scioperi e cortei. Preoccupazione nella capitale Parigi, dove sono stati mobilitati 5.500 tra gendarmi e poliziotti: in concomitanza con l’inizio delle manifestazioni la Tour Eiffel è stata chiusa per sciopero, mentre ieri era stato il turno del Louvre.

Parigi, blindato il percorso del corteo

È una situazione che in Francia va avanti ormai dal 19 gennaio. In programma cortei in oltre 200 città, a cui parteciperanno anche molti giovani, tra studenti liceali e universitari. A Parigi il corteo, che parte da République, si sdoppierà nel percorso verso Nation: una parte dei manifestanti passeranno da Piazza della Bastiglia, luogo simbolico e a forte rischio, come dimostrato nelle ultime manifestazioni. Lungo il percorso del corteo è tutto blindato: c’è il timore di nuove violenze, a causa della presenza di elementi radicalizzati tra i manifestanti. All’ultima mobilitazione, giovedì scorso, secondo il governo ha preso parte poco più di un milione di manifestanti. Per i sindacati sono stati invece più di tre milioni. Le autorità transalpine prevedono questa volta dai 650 mila ai 900 mila partecipanti, di cui circa un decimo a Parigi. Mobilitati 13 mila tra poliziotti e gendarmi in tutto il Paese, di cui oltre 5 mila nella sola capitale.

A Parigi, appunto, un migliaio di manifestanti ha invaso i binari della Gare de Lyon, fra le principali stazioni della città: è da qui che tra l’altro arrivano e partono i collegamenti ferroviari con l’Italia. I manifestanti hanno camminato sui binari per un paio di chilometri, mostrando striscioni anti-riforma e lanciando fumogeni. Numerosi i treni ad alta velocità cancellati, pesanti disagi anche nei treni suburbani. Su alcune linee della metropolitana la frequenza dei treni è inferiore al solito.

I ferrovieri bloccano le rotaie della Gare de Lyon a #Parigi. pic.twitter.com/Vm89y9kWK4 — 🐎 Squid 🐎 (@Giancky26) March 28, 2023

Francia, disagi in tutto il Paese

In Francia il 15 per cento delle stazioni di servizio ha esaurito almeno un carburante, come conseguenza della chiusura di cinque delle sette raffinerie francesi. A Parigi oltre 7 mila tonnellate di immondizia non raccolta ingombrano ancora i marciapiedi, a causa dello sciopero dei netturbini. Nell’istruzione primaria, il 30 per cento degli insegnanti oggi ha incrociato le braccia. E almeno il 20 per cento dei voli in arrivo e in partenza dai vari aeroporti del Paese è stato cancellato.