Dove vedere Francia – Croazia di Nations League? Orario, arbitro e formazioni

Francia in cerca di riscatto in Nations League. La formazione transalpina, campione del mondo in carica, è ultima in classifica nel Gruppo 1 della Lega A con appena 2 punti. Ci proverà stasera 13 giugno, in diretta alle 20,45 su Sky Sport e in chiaro su Tv8, contro la Croazia, ospite a Saint-Denis. Al comando c’è infatti la Danimarca con 6, seguita a due lunghezze di distanza dall’Austria e dalla Croazia a pari merito. Ancora nessuna vittoria per Mbappé e compagni, reduci dal pareggio per 1-1 in rimonta a Vienna proprio grazie al gol della stella del Paris Saint-Germain. Arbitro dell’incontro sarà l’israeliano Orel Grinfeeld, assistito dai connazionali Roy Hassan e Idan Yarkoni. Quarto uomo sarà Gal Leibovitz, mentre al Var siederanno i tedeschi Marco Fritz e Katrin Rafalski.

«Questa è l’ultima partita della stagione, dobbiamo assicurarci di unire le nostre forze per finire bene», ha detto in conferenza stampa Didier Deschamps, commissario tecnico dei padroni di casa. L’ex allenatore e calciatore della Juventus ha rivelato anche la possibilità di cambiare modulo e interpreti. «Ho tanta qualità che mi permette di fare scelte diverse. Mi adatto sempre e mi assicuro di non correre rischi». Intanto Zlatko Dalic, ct della Croazia, chiede ai suoi un ultimo sforzo prima di mollare gli ormeggi e andare in vacanza. «Hanno tutti risposto bene, nonostante mi aspettassi cali fisici per i troppi impegni», ha detto in conferenza. «Dobbiamo usare le ultime energie contro la Francia per chiudere al meglio». All’andata finì 1-1 con rete dello juventino Rabiot e pareggio su rigore di Kramaric.

Francia – Croazia, le probabili formazioni del match di Nations League stasera 13 giugno 2022 su Tv8

Qui Francia, dentro Mbappé, fuori Benzema

Per evitare l’ultimo posto in Nations League e la retrocessione in Lega B, la Francia potrebbe puntare su un cambio di modulo. Deschamps ha infatti lasciato intendere che potrebbe optare per una difesa a quattro con Kimpembe e Koundé al centro davanti al milanista Maignan. Sugli esterni potrebbero giocare l’ex Roma Digne e Pavard. A centrocampo probabile maglia da titolare per Rabiot al fianco di Guendouzi, mentre sulle fasce dovrebbero esserci Johann Clauss, esterno del Lens autore del fallo da rigore all’andata, e Nkunku. Davanti spazio al talento di Mbappé, non al meglio della condizione, e Ben Yedder che potrebbe far rifiatare Benzema. L’asso del Real Madrid potrebbe comunque entrare a partita in corso così come Griezmann.

Qui Croazia, Brozovic in coppia con Modric a centrocampo

Croazia a caccia del primo posto nel girone, Danimarca permettendo. La formazione di Dalic spera anche di vendicare la finale dei Mondiali di Russia 2018, dove perse il titolo proprio a scapito della Francia. Fra i pali dovrebbe esserci Livakovic, protetto da Sutalo e Caleta-Car al centro. Esterni bassi dovrebbero essere Sosa e Stanisic, mentre a centrocampo l’interista Brozovic affiancherà Kovacic e Modric. In attacco probabile panchina per Kramaric e Pasalic che dovrebbero lasciare spazio a Majer con l’attaccante del Crotone Budimir e l’ex Torino Brekalo.

FRANCIA (4-4-2): Maignan; Pavard, Koundé, Kimpembe, Digne; Clauss, Guendouzi, Rabiot, Nkunku; Ben Yedder, Mbappe. Ct: Deschamps.

CROAZIA (4-3-3): Livakovic; Stanisic, Sutalo, Caleta-Car, Sosa; Kovacic, Brozovic, Modric: Majer, Budimir, Brekalo. Ct: Dalic.