Francia, 9 vescovi indagati per presunte violenze sessuali su minori

Sono nove i vescovi o gli ex vescovi francesi attualmente sotto indagine per presunte violenze sessuali su minori. Che siano oggetto di procedure giudiziarie o interne alla Chiesa, si tratta di un annuncio che scuote ulteriormente il Vaticano. A renderlo noto è stato Eric de Moulins-Beaufort, il presidente della Conferenza episcopale francese, intervenuto in una conferenza stampa a Lourdes. Tra i nove indagati ci sono anche personalità notevoli, come gli ex vescovi di Creteil e Bordeaux, Monsignor Michel Santier e Monsignor Ricard. Quest’ultimo avrebbe avuto una condotta definita da Moulins-Beaufort «riprovevole» ai danni di una minorenne, 35 anni fa. Il primo. invece, sconta misure disciplinari volute direttamente dalla Santa Sede.

Moulins-Beaufort: «Pensiamo alle vittime»

Appena quattro giorni fa, all’apertura dell’Assemblea plenaria dei vescovi francesi, Eric de Moulins-Beaufort si era espresso sul caso Michel Santier, che avrebbe «sconvolto il programma previsto di questa assemblea». Il presidente della Conferenza episcopale francese ha attaccato: «Pensiamo alle persone che ne sono state vittime, a chi si è pronunciato due anni fa e più recentemente, e a chi, forse, non si è ancora fatto avanti. Pensiamo al popolo diocesano di Créteil che si è sentito doppiamente tradito. Pensiamo a coloro che si sono fidati delle nostre decisioni l’anno scorso e che sono ripiombati nel dubbio e nella preoccupazione. Noi stessi ci riuniamo con sentimenti contrastanti di rabbia, vergogna, impotenza, incomprensione, forse anche di sfiducia tra noi, e sentiamo che la rabbia, la vergogna, lo scoraggiamento, la stanchezza dei fedeli più impegnati, diaconi, sacerdoti, seminaristi ha raggiunto un livello nuovo, indubbiamente insopportabile per alcuni. Siamo stati tutti scossi, personalmente e nella nostra autorità apostolica al servizio del Signore Gesù e del popolo di Dio, dal rimprovero collettivo per una questione che la maggior parte di noi non ha dovuto affrontare».

Papa Francesco: «Chiesa di Francia sconvolta dal dramma degli abusi»

Venerdì scorso, poi, è arrivata al presidente de Moulins-Beaufort la lettera scritta dal Papa: «Più che mai siete chiamati a chinarvi sulle ferite del popolo di Dio. Le vittime di questi abusi, in primo luogo, ma anche tutte le persone scandalizzate, deluse e provate, in particolare i vostri sacerdoti il cui bel ministero è disonorato e reso ancora più difficile, e che più che mai hanno bisogno della vostra vicinanza. La Chiesa di Francia è ancora una volta sconvolta dal dramma degli abusi di alcuni suoi pastori». Bergoglio ai vescovi dice di tenere «lo sguardo fisso sulla croce di Cristo, a non scoraggiarvi, ma a perseverare nella certezza che lo Spirito Santo accompagna i vostri sforzi».