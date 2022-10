Francesco Valdiserri, testimone: «Chiara andava veloce, ha sterzato di colpo»

Il testimone dell’incidente che ha causato la morte di Francesco Valdiserri, che al momento dei fatti sedeva come passeggero nell’auto killer, ha spiegato la dinamica che ha portato la Suzuki Swift a finire sopra un marciapiede e a travolgere il giovane. Un racconto lineare, semplice e privo di contraddizioni che sottolinea l’elevata velocità e l’improvvisa svolta compiuta dalla conducente.

Francesco Valdiserri: parla il testimone dell’incidente

Queste le dichiarazioni rilasciate agli inquirenti che stanno indagando sulla dinamica del sinistro: «Andavamo veloce. Poi Chiara si è accorta che avrebbe dovuto girare a destra, ha svoltato all’improvviso ed è finita sul marciapiede». In quel momento, Francesco stava camminando con un amico ed è stato travolto e ucciso dalla macchina. Frontman di una band rock e universitario al primo anno di Lettere alla Sapienza, stava raggiungendo la fermata del bus dopo una serata trascorsa al cinema.

«È successo tutto in poco tempo, frazioni di secondi», ha aggiunto Emanuel, 21 anni. Lui e Chiara erano a bordo di un’utilitaria che stava procedendo in direzione Dragona e la conducente, 23 anni, si trova ora ai domiciliari per omicidio stradale aggravato dalla guida in stato di ebrezza. Il ragazzo ha voluto anche ribadire che Chiara non stava usando il cellulare, cosa che dovrà essere confermata dall’analisi disposta dagli investigatori sullo smartphone. Il pm Erminio Amelio ha inoltre disposto una perizia cinematica per verificare la velocità dell’auto che, secondo le prime indiscrezioni, avrebbe superato i 70 chilometri orari.

La responsabile ha rinunciato al riesame

Dal canto suo, Chiara, assistita dall’avvocato, ha rinunciato al riesame. Il suo arresto poggia sulla presenza di un tasso alcolemico superiore al consentito (1,57) e ad un precedente non secondario. Nel 2020, da neopatentata, le era infatti stata sospesa la patente per sei mesi. Durante l’interrogatorio di garanzia di fronte al giudice per le indagini preliminari e al pm si è detta «devastata dal senso di colpa» per aver ucciso un ragazzo e ha ammesso che stava procedendo ad una velocità di marcia ben superiore ai trenta chilometri orari consentiti in quel tratto.