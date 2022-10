Francesco Valdiserri morto investito: 24enne che l’ha travolto positiva a droga e alcol

Francesco Valdiserri, ragazzo di 18 anni è morto a Roma investito da un’auto: l’autista era una ragazza 24enne risultata positiva ai test di droga e alcol. Arrivano anche le condoglianze da parte della leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni.

Chi era Francesco Valdisserri

Francesco Valdiserri, il ragazzo travolto e ucciso da un’auto era il figlio di Paola Di Caro e Luca Valdiserri del Corriere della Sera, lei giornalista di politica che segue il centrodestra, lui giornalista sportivo che si occupa della As Roma.. A dare la notizia della sconvolgente scomparsa del ragazzo è stata la mamma che stamattina ha pubblicato un tweet: «Il mio diciottenne meraviglioso non c’è più. Il mio bambino che aveva a cominciato a correre nella vita. Un’auto nella notte lo ha investito e non tornerà. Nulla più tornerà. Nulla ha più senso. Nulla».

Per consolare e sostenere i genitori di Francesco Valdiserri, si è unita al cordoglio la leader di Fratelli d’Italia Giorgia Meloni, che ha commentato il tweet straziante di Paola Di Caro. «Non sei sola mentre attraversi l’inferno» ha dichiarato la Meloni.

La donna che l’ha travolto positiva all’alcol

L’incidente che ha tolto la vita a Francesco Valdiserri è avvenuto nella notte di giovedì 20 ottobre. Gli agenti accorsi sul luogo hanno svolto i rilievi del sinistro e stanno continuando ad indagare per comprendere cosa sia successo. Secondo una prima ricostruzione, era circa mezzanotte e mezza e il diciottenne stava camminando in strada, quando una macchina, una Suzuki Swift, che percorreva la Colombo l’ha investito.

Il pilota era una ragazza di ventiquattro anni, che per cause non note e ancora in corso d’accertamento, ha perso il controllo del veicolo ed è finita sul marciapiede che costeggia la carreggiata, centrandolo in pieno. Sottoposta come da prassi ai test per la verifica di alcol e droga nel sangue la donna è risultata positiva all’alcol ma negativa ai cannabinoidi.