Francesco Valdiserri, sabato i funerali: perizia sul cellulare dell’investitrice

«Gli eroi sono tutti giovani e belli. Lui era semplicemente un ragazzo felice. E io non lo sarò mai più. Ciao Francesco amore mio». Così la madre di Francesco Valdiserri, Paola Di Caro, racconta il dolore per la perdita improvvisa del 18enne. Il ragazzo era con un amico, quando un’auto è uscita fuori strada, colpendo il marciapiede e schiantandosi contro un muretto portato via anche la vita del ragazzo. A un primo accertamento, alla guida del mezzo ci sarebbe stata una 23enne, risultata poi positiva all’alcol test.

Francesco Valdiserri, funerali sabato prossimo

I fatti si sono svolti tra il 19 e il 20 ottobre 2022. La procura di Roma ha disposto la convalida dell’arresto per la ragazza, che per ora resta ai domiciliari. L’accusa a cui la giovane deve rispondere è omicidio stradale aggravato dallo stato di ebbrezza alla guida. La patente le era già stata sospesa una prima volta nel 2020 sempre per guida in stato di ebbrezza. L’interrogatorio dovrebbe svolgersi lunedì 24 ottobre.

Nel frattempo, sabato prossimo si svolgeranno le esequie per il ragazzo. Le indagini hanno portato anche alla valutazione dello smartphone della 23enne, per capire se lo stesse usando al momento dell’incidente.

Le parole di saluto dell’Università La Sapienza di Roma

«La comunità universitaria si unisce al profondo cordoglio per la scomparsa di Francesco Valdiserri, studente del primo anno della Facoltà di Lettere e filosofia. Francesco,18 anni, ha perso la vita a causa di un tragico incidente avvenuto nella notte di giovedì 20 ottobre, mentre camminava su un marciapiede di via Cristoforo Colombo a Roma. La Sapienza si stringe al dolore della famiglia, degli amici, dei compagni di studi del ragazzo» scrive l’universitò La Sapienza di Roma sulla pagina ufficiale di Facebook.

«Oggi piangiamo l’ennesima giovane vittima, ma dovremmo anche piangere per tutti coloro che da questa storia continueranno a non trarre nulla e che un domani potrebbero uccidere» spiega, invece, l’Associazione Familiari e Vittime della Strada Onlus (Afvs).