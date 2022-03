Francesco Totti: patrimonio, fratelli, anni e titolo di studio della star di Speravo De Morì Prima

Francesco Totti è il nome indissolubilmente legato alla Roma, il Capitano: tra i calciatori italiani più famosi degli ultimi anni. Campione del Mondo con l’Italia in Germania e vincitore di un tricolore storico con la maglia giallorossa, Totti il 28 maggio 2017 ha giocato la sua ultima partita ufficiale dopo ben 25 ininterrotte stagioni. Ecco dunque tutti i dettagli sulla vita dello sportivo: dal patrimonio, ai fratelli, al titolo di studio.

Francesco Totti: il patrimonio

Tra stipendio e diritti di immagine, Francesco Totti ha incassato delle cifre da capogiro. Contando le sue ultime 21 stagioni con il club capitolino, il compenso lordo è stato di 152 milioni di euro, per un netto di 84,25 milioni di euro. Dopo aver appeso gli scarpini al chiodo, ha inoltre intrapreso la carriera dirigenziale. L’ex capitano ha firmato un contratto con la Roma di 600 mila euro all’anno.

Come molti suoi colleghi, Totti ha deciso di utilizzare gran parte del suo patrimonio in investimenti sicuri. Per lo più, l’ex capitano ha investito molto nel settore immobiliare. Con la holding Numberten Srl, di cui detiene l’83,19%, Totti controlla le sue proprietà. Si conta la Immobiliare Dieci, che detiene il controllo anche della Immobiliare Ten. E poi la Longarina, che gestisce l’omonimo centro sportivo nelle vicinanze di Ostia. Nel 2015 la Numberten Srl di Francesco Totti poteva contare su un utile netto di 14,65 milioni.

I fratelli del calciatore: Riccardo Totti

Il fratello di Francesco Totti è Riccardo Totti, un imprenditore e presidente della scuola di calcio “Totti Soccer School”, nata nel 2003. Tra loro c’è un legame molto stretto, tanto che quando Francesco giocava nella Roma aveva scelto suo fratello per rappresentarlo come agente.

Francesco Totti: età e titolo di studio

L’ex capitano oggi ha 47 anni e vive a Roma. Francesco Totti si è diplomato in ragioneria dopo aver frequentato le scuole medie alla ‘Giovanni Pascoli’ di San Giovanni. Il 26 maggio 2017, appena due giorni prima della sua ultima partita con la Roma, il capitano della Roma ha ricevuto al Salone d’Onore del Coni il diploma ‘honoris causa’ del Master in strategie per il business dello sport. “Su questo palco mi sembro un pesce fuor d’acqua, non c’entro niente. Grazie comunque per questo bellissimo diploma, sinceramente inaspettato”, ha commentato Totti.