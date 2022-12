Francesco Totti, tre regali a Noemi Bocchi prima di Natale

Babbo Natale passa prima di Natale per Francesco Totti e la sua compagna. Il «Pupone» regala tre doni speciali alla nuova compagna Noemi Bocchi in più trascorreranno il Natale insieme nella nuova casa.

I tre regali di Francesco Totti a Noemi Bocchi

Totti regala tre doni, prima di Natale, alla nuova compagna Noemi Bocchi: il primo è l’anello che Francesco Totti le ha regalato, mostrato subito sul red carpet in Qatar al primo appuntamento ufficiale di coppia anche sui social. Gira anche voce che sull’anello ci siano incisi proprio i nomi di Francesco e Noemi. Il secondo regalo che Francesco Totti ha fatto a Noemi Bocchi sarebbe un’automobile, lo stesso modello che l’ex Capitano pubblicizza, questo lo conferma il settimanale «Chi».

Il terzo regalo per Noemi lo fa notare il settimanale «Nuovo» che ha paparazzato la bionda alle prese con un cagnolino all’uscita da una clinica veterinaria. Il cagnolino è un cucciolo di bulldog francese che ha come nome «Simba». Pare che lui glielo abbia regalato, ma bisogna aggiungere che anche Noemi ha donato un cane al figlio di Francesco, Cristian Totti, per il suo compleanno. Infatti nelle storie del primogenito dell’ex calciatore si poteva ammirare il suo nuovo cane, chiamato Tyson. Quindi due cuccioli hanno fatto il loro ingresso nella famiglia allargata di Totti oppure Noemi si sta prendendo cura dell’animale di Cristian.

Il natale 2022 della coppia

Se già prima di Natale Francesco Totti è stato generoso con la sua nuova fiamma, la curiosità aumenta per scoprire cosa le farà trovare sotto l’albero nel nuovo appartamento che la coppia ha preso a Roma Nord.

Noemi Bocchi ha già mostrato alcune parti dell’abitazione di lusso diventata il rifugio d’amore dei due: la casa presenta grandi vetrate sulla città illuminata, una sala da pranzo immensa e un albero addobbato e illuminato per riscaldare l’atmosfera delle feste.