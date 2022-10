Francesco Totti e Noemi Bocchi all’Isola del Pescatore: la festa a sorpresa

Lo scoop nei dettagli andrà in edicola con Diva e Donna domani, 5 ottobre. Nel frattempo, sono già apparse sulle testate online le prime notizie. Totti e Bocchi hanno festeggiato il compleanno di lui con una festa a sorpresa nello stesso ristorante all’Isola del Pescatore, dove Totti chiese la mano di Ilary. Il locale si trova in località Santa Severa. La coppia questa volta non avrebbe cercato di allontanare i fotografi.

Francesco Totti e Noemi Bocchi festeggiano

All’inizio, il programma prevedeva che Totti festeggiasse in un altro locale, ad Anzio, con due dei suoi figli più grandi. Invece, all’ultimo minuto, Noemi Bocchi, attuale compagna del Capitano della Roma, gli aveva già organizzato la festa a sorpresa all’Isola del Pescatore per il suo compleanno. L’ex calciatore è frequentatore del locale da almeno 20 anni. Qui, nel 2005, Totti aveva chiesto a Ilary Blasi di sposarlo mentre lei era già incinta del primo figlio, Cristian.

Nel 2020, sempre Totti e Ilary avevano festeggiato qui il 15esimo anniversario. Il locale aveva mantenuto il massimo riserbo sulla presenza di Totti. Infatti, il ristorante indicava soltanto il cartello che indicava la chiusura al pubblico per una festa privata, ma nulla faceva pensare all’esterno che la festa fosse per Totti. All’interno, pochi invitati, tra cui i figli di Francesco e qualche amico che gli è rimasto sempre vicino anche dopo la fine del matrimonio con Ilary.

La vicenda della separazione di Totti e Blasi

Stando ad alcune indiscrezioni, i piatti sarebbero stati soprattutto di mare, con del vino bianco. La torta al cioccolato è stata la regina della festa, mentre la nuova compagna di Totti lo avrebbe baciato più volte durante l’evento. La donna ha anche due figli, avuti da una precedente relazione, e vive a Roma. I due ormai si possono considerare coppia fissa.

La storia con Ilary, quindi, può considerarsi un ricordo. Di recente, la donna aveva denunciato un amico di Totti – quello che li avrebbe fatti incontrare – per via di alcune dichiarazioni fatte su Rai Due.