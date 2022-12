Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano nella nuova casa

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno trovato una nuova casa insieme. L’immobile si trova a Roma nord, poco distante dalla vecchia casa della compagna dell’ex capitano giallorosso. È un appartamento a due piani, compreso di attico e superattico, la coppia spera di averla per Natale per passarlo insieme nella nuova casa.

Il nuovo appartamento di Totti e Noemi Bocchi

Francesco Totti e Noemi Bocchi traslocano in una nuova casa. Dopo mesi di ricerca, la firma del contratto d’affitto, per ora, è arrivata e i due hanno iniziato il trasloco per portare nel nuovo appartamento tutte gli oggetti personali. L’immobile si trova a Roma nord, a pochi chilometri dalla vecchia casa della compagna del Pupone. L’appartamento prevede due piani, attico e superattico, come fotografato dai paparazzi del settimanale Chi. Nelle foto si vede Noemi Bocchi in compagnia del padre, un vero supporto per lei.

C’è anche Totti, nell’appartamento nuovo, con un amico e qualche tecnico per ottimizzare al massimo gli spazi mentre la ditta traslochi trasporta mobili e oggetti dalla casa di Bocchi. Tra gli scatti si vede anche la 34enne incappucciata, coperta da un giaccone, molto probabilmente per non farsi riconoscere. Ma il tempo stringe e Natale è vicino, per trascorrerlo insieme nella nuova casa non bisogna perdere nemmeno un minuto. Infatti, nelle foto si vedono i due che si affrettano a svolgere le operazioni di trasloco.

La residenza di Ilary Blasi

Se Totti e Noemi Bocchi si sono trasferiti nella nuova abitazione, Ilary Blasi rimarrà nella maxi-villa dell’Eur con 25 camere, spa, palestra e campi sportivi all’aperto. Con lei anche i figli che però faranno da pendolari con la nuova casa del papà.

Anche perché dopo le foto che immortalano la presentatrice felice e gioiosa nelle braccia di un imprenditore di Francoforte non è difficile pensare che i suoi viaggi saranno frequenti.