Francesco Totti e Ilary Blasi oggi in tribunale: «Nessuna intesa»

L’11 novembre, alle 14, Francesco Totti e Ilary Blasi si presenteranno in tribunale per risolvere il contenzioso sulla loro separazione che va ormai avanti da tempo. Tuttavia, come anticipato da Dagospia, l’accordo tra le parti potrebbe con molta probabilità saltare. Le ultime notizie suggeriscono che si andrà a un rinvio.

Francesco Totti e Ilary Blasi in tribunale

Francesco Totti e Ilary Blasi si dovrebbero incontrare oggi, alle 14, in tribunale, per cercare di trovare un accordo circa la loro separazione. Secondo le indiscrezioni gli ex coniugi dovrebbero, stavolta, essere presenti in aula, per non fare indispettire il magistrato. Alla prima udienza entrambi hanno infatti disertato, preferendo farsi rappresentare dalla presenza dei soli avvocati.

Come anticipato da Dagospia, è molto probabile però che il calciatore e la conduttrice non raggiungano un accordo. Le ultime notizie parlano di un possibile rinvio. Sul tavolo, non ci sono più le borse di marca. Ilary Blasi è riuscita a rientrarne in possesso, grazie all’aiuto di un fabbro che ha forzato la porta d’accesso della spa. Nulla di nuovo, invece, circa i Rolex di Francesco Totti.

Il capitano inoltre non sarà più rappresentato da Annamaria Bernardini de Pace, che era riuscita a trovare un accordo economico per la separazione consensuale. Accordo che proprio Francesco Totti ha rifiutato nettamente. «È venuto meno l’obiettivo del mio mandato», ha dichiarato l’avvocato. Francesco Totti, attraverso il legale personale Antonio Conte, ha comunicato invece: «Nessun accordo è stato raggiunto, ad oggi, tra le parti nella separazione, e quindi il riferimento a presunti rifiuti di Totti, o di terzi a lui vicini, è del tutto destituito di ogni fondamento. Non c’è altro da aggiungere».