Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano: pronto un comunicato congiunto

Alla fine era tutto vero, come in molti sapevano. Francesco Totti e Ilary Blasi si lasciano veramente, dopo che i rumor della loro crisi di coppia duravano da mesi, e dallo scorso febbraio le voci si erano fatte più insistenti. Ora pare che i due abbiano deciso di fare una comunicazione ufficiale congiunta, che verrà pubblicata questa sera, come anticipato dal sito Dagospia, che per primo aveva sganciato la bomba di una rottura che si faceva sempre più imminente. L’ex capitano della Roma e la showgirl avevano fatto di tutto per confondere le acque, con smentite che in realtà non smentivano un bel nulla, appelli a lasciare fuori i figli, frasi di circostanza. Ma alla fine si arrenderanno alla separazione consensuale, ormai inevitabile. I due erano sposati dal 2005.