Totti e Ilary divorziano per la nostra disperazione: quando ci ricapitano due così?

Certo che per divorziare in un momento come questo bisogna essere molto, molto ricchi. Bisogna poter contare su cospicuo patrimonio in beni mobili, immobili, titoli e rendite per rinunciare a cuor leggero a una delle poche fonti di calore su cui gli italiani potranno contare nelle gelide notti del prossimo inverno: un altro corpo a 36.5 gradi centigradi nell‘altra piazza del letto. E un marito fedifrago può essere freddo dal punto di vista affettivo, ma sotto il profilo termico equivale a un coniuge fedelissimo. Nessuno si è mai presa la briga di studiare quanto la diffusione del riscaldamento domestico abbia contribuito alla fragilità dei matrimoni, ma sta di fatto che quando anche nelle case dei ricchi si bubbolava dal freddo le famiglie erano più unite e prolifiche. (Il solito puntiglioso potrebbe obiettare che era più alta anche la mortalità infantile, ma in parecchie regioni dell’Occidente oggigiorno il benessere dei bimbi già nati è un tema sempre meno popolare, l’importante è riempire le culle e poi ci pensa Dio. Insomma, qualcosa mi dice che i pro-life vedano con favore i termosifoni freddi in camera da letto che l’amico Putin ci regalerà per il prossimo Natale).

I tre figli Cristian, Chanel e Isabel avranno già elaborato lo choc, noi no

Cosa c’entra questo cappello con il divorzio Totti-Blasi? Proprio niente. Entrambi sono abbastanza facoltosi da non doversi preoccupare di pagare due bollette per il riscaldamento a pavimento. La loro maggiore preoccupazione, del resto, è spiegarsi con la platea dei fan, tranquillizzarli, consolarli con un comunicato congiunto. I primi rumors di piatti rotti sono dello scorso febbraio, quindi probabilmente i tre figli di Francesco e Ilary hanno già elaborato lo choc, hanno ricevuto tutte le rassicurazioni possibili e stanno reagendo da ragazzini sensati, facendo squadra tra fratelli, come spesso succede nei divorzi. Ora però bisogna dare la notizia ufficiale milioni di adoratori molto meno maturi di Cristian, Chanel e Isabel, fragili anime che già da ore balbettano attoniti e sgomenti sui social “non può essere”, “non posso crederci”, “vi prego non lo fate”.

Sono quanto di più vicino a Kate e William può permettersi una repubblica mediterranea

Come ci ha insegnato The Crown, le Royal Couples rappresentano l’integrità e la solidità di tutto un corpo sociale: la loro armonia è esempio, redenzione e transfer per tutti gli eterosessuali gementi e piangenti in questa valle di incomunicabilità, insofferenza, eccesso di aspettative, soprattutto in campo amoroso. La bellissima conduttrice e il calciatore più rappresentativo della storia della Roma (e di Roma) sono quanto di più vicino a Kate e William può permettersi una repubblica mediterranea, anche nel numero dei figli e nella biondezza dei capelli. Lo sono soprattutto per una generazione di trenta-quarantenni che erano bambini ai tempi di Passaparola e dello spot dei solari Bilboa, del «cucchiaio» e delle raccolte di barzellette. Adulti che sono cresciuti facendo la loro vita, bella o brutta, e senza bisogno di essere particolarmente romanisti o vippòmani hanno sempre sbirciato con simpatia quella coppia glamour eppure pacioccona, patinata eppure un pizzichino sciamannata, che sembrava aver scoperto il segreto che da sempre sfugge alla maggior parte delle celebrities: come essere ricchi, belli e famosi senza stare sui maroni (pardon: cojoni) a nessuno. Due vip con il dispositivo anti-rosicamento incorporato, perfetti testimonial di qualunque cosa, dal detersivo al dentifricio alle aziende telefoniche. Quando ci ricapitano?