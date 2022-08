Francesco Totti e Noemi Bocchi, nuove foto: continua la frequentazione

Nuove foto della coppia dell’estate più attenzionata, vale a dire quella composta da Francesco Totti e Noemi Bocchi. Anche se i paparazzi sono sempre in agguato, la loro relazione sembra continuare imperterrita.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: le nuove foto

A pubblicare nuove foto che immortalano l’ex marito di Ilary Blasi con la sua presunta nuova fiamma è stata la rivista settimanale “Chi” diretta da Alfonso Signorini. Le immagini mostrano il Capitano che esce dall’abitazione della 34enne. L’incontro amoroso sarebbe durato fino a quando Francesco Totti non ha deciso di partire per Sabaudia, dove ha trascorso alcuni giorni in compagnia dei suoi figli. Proprio in quest’occasione, sembra che abbia visto anche l’ex moglie durante il “cambio di guardia” per la custodia dei bambini. Tuttavia, nessuna emozione è trapelata tra i due che sembrano avere ancora un rapporto molto freddo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi: continua la frequentazione

Il periodico ha svelato ulteriori retroscena in merito alla frequentazione tra Totti e la Bocchi. Pochi giorni fa “Il Pupone” si sarebbe diretto nella casa di lei intorno alle 21:30 e sembra che i due abbiano passato la serata insieme. Il giorno dopo, la donna avrebbe lasciato l’abitazione tenendo per mano la figlia di 10 anni (la bambina è il frutto della precedente relazione della Bocchi con l’ex marito Mario Caucci).

Questo modo di fare è sembrato ai paparazzi una strategia per lasciare libera uscita all’ex capitano della Roma. Infatti, poco dopo, i fotografi hanno visto Totti allontanarsi dall’abitazione a tutta velocità a bordo di una moto. A quanto pare, i due starebbero cercando di tenere la relazione segreta ma con scarsi risultati. Questo è infatti il secondo servizio che la rivista di Signorini realizza sulla coppia dopo lo scoop che aveva rivelato anche il coinvolgimento della figlia del calciatore, Isabel, nel loro rapporto.