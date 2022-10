Francesco Totti e Noemi Bocchi insieme allo stadio senza nascondersi

Francesco Totti e Noemi Bocchi hanno fatto la loro prima uscita in pubblico, senza nascondersi, seduti l’uno accanto all’altra allo stadio Louis II a Montecarlo. Le telecamere di Canal + li hanno inquadrati in maglia nera girocollo quasi gemella, con espressione seria, mentre Ilary Blasi portava la figlia Isabel al circo.

Francesco Totti e Noemi Bocchi allo Stadio senza nascondersi

Non è la prima volta che Francesco Totti e Noemi Bocchi escono in pubblico insieme. Ma certamente, è la prima volta che lo fanno senza nascondersi. I due sono stati immortalati l’uno accanto all’altra, domenica pomeriggio, dalle telecamere di Canal + sugli spalti del Louis II a Montecarlo, a guardare la partita di Ligue 1 Monaco-Clermont Ferrand. Nonostante le espressioni serie, è ormai chiaro che il Capitano e la pariolina hanno deciso di vivere il loro amore alla luce del sole. Sbocciato lo scorso Capodanno, è stato tenuto segreto per mesi. Adesso che la separazione con Ilary Blasi è ufficiale, Totti e Bocchi non si fanno più intimidire.

Le prime uscite insieme

Prima c’è stata la cena in un ristorante a Santa Severa con cui, a fine settembre, hanno festeggiato insieme i 46 anni di lui. E al party c’erano pure i figli maggiori di Totti, Cristian e Chanel, che in quell’occasione avrebbero assistito al primo bacio in pubblico della nuova coppia. Poi Noemi e Francesco sono stati paparazzati da Chi, allegri e complici più che mai, a cena in un ristorante di Roma. Con loro c’erano alcuni amici, la figlia più piccola del Capitano, Isabel, e i due figli di 8 e 10 anni che la Bocchi ha avuto dal patron del Tivoli calcio Mario Caucci, da cui si sta separando. Quindi il Capitano pochi giorni fa ha pubblicato nelle sue Stories Instagram, per la prima volta dopo la separazione, un video. Girato in discoteca. E in quel video c’è Noemi che ballava felice accanto a lui.



Ora i due sono tornati allo stadio insieme. L’apparizione di coppia a Montecarlo è arrivata subito dopo il primo round giudiziario che ha visto contrapposte le richieste di Totti e quelle di Ilary Blasi. La Blasi rivuole dall’ex marito borse e scarpe griffate, Totti pretende che l’ex moglie gli restituisca i suoi orologi di lusso.

Ilary Blasi al circo

Mentre Totti era con la sua nuova fiamma all’estero, Ilary Blasi si divertiva al circo con un gruppetto di amici, la sorella Silvia e la figlia Isabel. A un certo punto la conduttrice è stata chiamata al centro della pista da un acrobata con la bicicletta. Il circense l’ha fatta stendere a terra e mentre lei era immobile le è saltato sopra con la bici, facendo sussultare il pubblico e spaventare la piccola Isabel.