L’ira di Totti per le foto di Bastian con la figlia Isabel: «Non dorma nel mio letto»

Francesco Totti è furibondo con Ilary Blasi: alcuni episodi accaduti di recente gli hanno fatto perdere le staffe. Bastian Muller, il nuovo fidanzato dell’ex moglie dormirebbe nella villa all’Eur (condivisa con Ilary) e ha scattato una foto insieme alla fidanzata e alla figlia di Totti, Isabel, mentre tutti e tre camminavano mano nella mano.

Francesco Totti furioso con Ilary Blasi e Bastian Muller

L’ex calciatore della Roma pare non abbia gradito le ultime notizie che riguardano il nuovo fidanzato dell’ex moglie. Muller, infatti, dormirebbe stabilmente nella villa di proprietà dell’ex coppia. Lo stesso Totti, infatti, utilizza ancora la casa all’Eur quando non è nell’attico di Roma nord con l’attuale fidanzata Noemi Bocchi e non accetta che anche il tedesco possa dormire nello stesso letto. Un fatto, questo, che alla luce di una nuova udienza per la separazione davanti ai giudici del tribunale civile non promette nulla di buono.

Totti potrebbe decidere di mandare all’aria definitivamente ogni ipotesi di mediazione. Intanto l’avvocato dell’ex calciatore ha depositato una memoria difensiva da 120 pagine, presagio di una negoziazione sempre più lontana tra Ilary e l’ex marito.

L’ira per la foto con la figlia Isabel

Alla questione letto si aggiunge che su Chi Magazine, lo scorso mercoledì, sono comparse delle foto in cui Muller, Ilary e Isabel (la figlia dell’ex calciatore) camminano tutti e tre mano nella mano. Scatti che non sarebbero piaciuti a Totti. L’ennesima goccia che ha fatto traboccare un vaso già colmo, soprattutto perché da una parte c’è la causa di separazione in cui la posta in gioco è soprattutto la maxi villa dell’Eur e dall’altra c’è l’affidamento dei figli. Inoltre, Totti sta ancora cercando di riavere i suoi Rolex, mentre Ilary spera di riappropriarsi dei suoi gioielli dopo essere riuscita a scovare le borse e le scarpe che l’ex calciatore le aveva fatto sparire.