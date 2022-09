Francesco Toscano (Italia Sovrana) contro Bruno Vespa: «Dovrebbe fare il giornalista»

«Lei dovrebbe essere più neutro su questa vicenda». A dirlo è Francesco Toscano, esponente di Italia Sovrana. Il riferimento è alla guerra in Ucraina. Il confronto avviene a Porta a Porta, dove Bruno Vespa sta intervistando in un giro di boa diversi esponenti politici in vista delle prossime elezioni. Parlando del conflitto, l’esponente politico fa riferimento a 14mila vittime nel Donbass. Secondo il politico, queste morti si sarebbero potute evitare se ci fosse stata una risoluzione diplomatica e pacifica del conflitto.

Francesco Toscano, cosa ha scatenato la sua reazione

La reazione dell’esponente politico scatta quando Vespa continua con le sue domande, evitando la questione. Da quel momento, il politico inizia a fare domande sempre più incalzanti allo stesso giornalista e conduttore televisivo. Prima di questa discussione, l’intervista aveva affrontato diversi argomenti quali: terrorismo, debito pubblico, sovranità, green pass come dittatura sanitaria, ecc.

L’esponente politico aveva dichiarato anche che il suo partito vuole uscire dall’Unione Europea. «Perché l’Unione Europea si è rivelata un mostro tecnocratico che conduce una lotta di classe dal basso verso l’alto. Da quando siamo entrati nell’Euro, tutti si possono rendere conto di come le disuguaglianze siano aumentate (…)» risponde Francesco Toscano. L’esponente politico parla anche di isteria in riferimento ai rapporti cambiati tra Russia e Italia. Qui arriva la stoccata sui morti nel Donbass.

La risposta di Vespa

Vespa sceglie di ribaltare la domanda. «Zelensky è stato aggredito o no?» chiede. A questo punto, partono le domande dell’esponente politico. Bruno Vespa chiede quindi se il politico conosce il significato della parola sterminio e del fatto che spesso venga associato ai lager nazisti.

Toscano ripete quindi la sua domanda. Vespa smentisce la notizia dei 14mila morti in Donbass e chiede a quel punto se l’esponente politico è a favore della guerra in Ucraina e non contro. Così Toscano rimarca la sua posizione. Infine, arriva la richiesta a Vespa di essere più neutro. Il tempo scade e la trasmissione prosegue senza intoppi.