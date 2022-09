Francesco Spadaccia morto a 31 anni: si è sentito male alla camera ardente dello zio

«È venuto a mancare questa notte, a soli 31 anni, il nostro socio e il nostro amico Francesco Spadaccia. Il suo impegno e il suo ricordo ci accompagneranno sempre». Così lo ricordano i colleghi della Federazione Italiana Diritti Umani, di cui era socio Francesco Spadaccia. Il giornalista 31enne si era sentito male durante le esequie dello zio. Lanciato l’allarme, il personale sanitario lo aveva portato via in barella.

Francesco Spadaccia, il malore nella camera ardente dello zio

Cinque anni fa, era venuto a mancare suo padre Giorgio. Domenica scorsa, 25 settembre, era toccato allo zio Gianfranco Spadaccia, noto per essere un ex segretario del Partito Radicale di Marco Pannella. Per lo zio di Francesco era stata disposta una camera ardente nella Sala Caduti di Nassirya a Roma, alla quale aveva partecipato anche il 31enne. Proprio alla camera ardente, il giovane era stato colto da malore. Il ragazzo era stato quindi ricoverato.

Questa mattina, 29 settembre, è arrivata la tremenda notizia. Il giovane non ce l’ha fatta ed è deceduto in ospedale, dove si trovava ricoverato da qualche giorno dopo il suo malore.

Il saluto sui social

«Riposi in pace in Dio. Con Lui conforti quanti Lo piangono ed interceda per l’Umanità» si legge in un commento lasciato da una signora sulla pagina della Federazione di cui era socio. «Un altro angelo salito in cielo.R.I.P» commenta un’altra donna.

«Negli anni era apparso e scomparso in varie associazioni radicali indipendentemente dalla presenza dello zio e del padre Giorgio che ci aveva lasciato 5 anni fa» è la replica dell’ex senatore Marco Perduca. «Francesco era un ragazzo timido, con una sua unica e particolare ironia e simpatia, indescrivibili. Ci eravamo scritti recentemente e mi pare incredibile non poter più fare confronti con lui su quello che i militanti Radicali di Roma e non solo fanno tra di loro sulle gravi diversità di vedute dei propri percorsi» sono le parole di Sergio Rovasio.