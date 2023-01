Francesco Salvi: canzoni, fratello e moglie dell’attore e comico

Francesco Salvi è un attore e comico italiano che ha iniziato la sua carriera a partire dagli anni Settanta. Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata, su sua moglie e su suo fratello.

Francesco Salvi, vita privata: fratello e moglie

Francesco Salvi è nato il 3 marzo del 1971 a Luino in Provincia di Varese ed è il fratello maggiore del comico Enzo Salvi. Da giovane ha frequentato l’Istituto d’arte di Urbino raggiungendo ottimi risultati. Inizia la sua carriera come artista, svolgendo innumerevoli mostre personali. In seguito prosegue i suoi studi in Architettura a Firenze per poi laurearsi successivamente con la lode al Politecnico di Milano. L’attore e comico è sposato con una donna di nome Angela, conosciuta al matrimonio del fratello di lei. La coppia non ha mai avuto figli.

I film e le canzoni

Durante gli studi si appassiona al teatro e crea una sua compagnia chiamata Nisba, con cui inizia a esibirsi in brevi spazi. Nello stesso periodo si paga da vivere come grafico nella pubblicità, dove ha la possibilità di creare un suo primo cortometraggio in collaborazione con il regista e animatore Bruno Bozzetto. Ma è Diego Abatantuono che lo nota durante un’esibizione nel celebre Derby Club Cabaret, facendogli iniziare la sua carriera come comico e attore.

Tra i suoi principali film troviamo Uomini e no (1980), Vogliamoci troppo bene (1989), L’Odissea (1991), I tre moschettieri (1991), La rentrée (2001), Gino Bartali – L’intramontabile (2006), Pane e libertà (2009), Gli ultimi del Paradiso (2010), Preferisco il Paradiso (2010), Il sole dentro (2012) e La dama velata (2015). Tra i suoi lavori più conosciuti si ricorda il ruolo di Augusto Torello, il compagno di Cettina, in Un medico in famiglia, e poi la sua partecipazione ad Un passo dal cielo dove dal 2011 al 2017 affianca Terence Hill.

Per quanto riguarda la sua attività musicale, l’artista ha pubblicato otto album con cui ha vinto cinque volte il Disco di platino e sette volte il Disco d’oro. Tra i suoi brani più noti vi sono C’é da spostare una macchina, Esatto, Taxi, Son contento, Il lupo, Flik flok e Universal love. L’ultimo singolo, pubblicato nel 2020, è Metti la mascherina.