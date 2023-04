Francesco Rutelli: età, moglie, figli e carriera dell’ex sindaco di Roma

Eletto sei volte in Parlamento ed ex sindaco di Roma per due mandati, Francesco Rutelli ha alle spalle una vasta carriera politica. Qui le tappe principali, le esperienze più significative e i dettagli sulla sua vita privata.

Francesco Rutelli: biografia e carriera

Nato a Roma nel 1954, è stato eletto deputato nel 1983, nel 1987, nel 1992, nel 2001 e 2006. Dal 2008 al 2013 ha invece ricoperto il ruolo di senatore. Primo sindaco della Capitale ad essere stato scelto direttamente da parte dei cittadini, nel 1993 e nel 1997, ha conseguito nelle due votazioni il maggior numero di voti popolari nella storia di tutte le elezioni svolte a Roma sino ad oggi. Diversi gli incarichi istituzionali che ha ricoperto, da Vice Presidente del Consiglio dei Ministri a Ministro per i Beni e le Attività Culturali. È stato inoltre Presidente del COPASIR e Commissario Straordinario di Governo per il Grande Giubileo del 2000.

Dal 2013 ha scelto di non avere incarichi politico-istituzionali e di svolgere attività – sia su basi professionali, che di volontariato – nei campi in cui ha maggiormente sviluppato competenze ed esercitato la propria passione civile come l’ambiente. Nell’ottobre 2016 è stato eletto Presidente dell’ANICA, Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche, Audiovisive, Digitali e attualmente presiede il Centro per un Futuro Sostenibile, da lui fondato nel 1989 e impegnato sui temi dell’Ambiente globale e dei Cambiamenti climatici. Nel 2023 ha scritto Il secolo verde (Editore Solferino) sulle maggiori sfide della transizione climatica, energetica e ambientale.

Nel 2020 ha lanciato a Venezia il Soft Power Club, che riunisce ogni anno un gruppo di personalità internazionali, manager, rappresentanti della cultura e delle istituzioni provenienti dai cinque continenti per definire messaggi inclusivi e obiettivi pragmatici mentre a marzo 2023 ha indetto a Roma la prima conferenza sul Soft Power dell’Italia. È inoltre Presidente delle associazioni Incontro di Civiltà e Priorità Cultura dedite alla promozione della cultura e al restauro e alla ricostruzione di capolavori artistici ed architettonici danneggiati o distrutti nei recenti conflitti nel Mediterraneo e Medio Oriente.

Francesco Rutelli: moglie e figli

Per quanto riguarda la vita privata, Francesco Rutelli è sposato con Barbara Palombelli, giornalista e conduttrice televisiva. La coppia è convolata a nozze nel 1982 con rito civile e ha celebrato nuovamente il matrimonio nel 1995 con rito religioso. I due hanno un figlio naturale, tre figli adottivi e due nipoti. Il suo bisnonno era lo scultore Mario Rutelli.