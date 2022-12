Rocca e “Capri, Hollywood”, Donatella Bianchi e le altre pillole del 27 dicembre

Francesco Rocca è il candidato del centrodestra per la presidenza della Regione Lazio. È il numero uno della Croce rossa italiana, che fa di tutto, di più. Un esempio? Avete presente “Capri, Hollywood”, la manifestazione di fine anno che si vanta di essere il festival internazionale di arte, cinema e tivù, dominato dal sempre pimpante Pascal Vicedomini? Se andate a vedere il sito internet ufficiale, in alto a destra, ecco apparire le tre istituzioni che danno un contributo all’iniziativa: la Direzione Cinema e Audiovisivo del Mic, il ministero della Cultura di Gennaro Sangiuliano, quindi la Regione Campania con la Film Commission, e infine una sorpresa, la Croce rossa italiana. Come diceva Antonio Di Pietro quando faceva il magistrato, «che ci azzecca» la Croce rossa italiana con “Capri, Hollywood”? Forse si prevedono malori durante gli incontri e le proiezioni cinematografiche?

Perché Sangiuliano non dona mai il suo libro su Putin?

Gennaro Sangiuliano è inarrestabile. Da quando fa il ministro della Cultura, visita musei di ogni tipo, incontra tanti personaggi al Collegio Romano, e dona i suoi libri. Tutti tranne uno, ovvero l’entusiastica biografia che scrisse per Vladimir Putin? Perché? Paura di fare arrabbiare la premier Giorgia Meloni?

Per Donatella Bianchi è sempre Sereno variabile

Scoop del quotidiano della Cei, Avvenire, che intervistando l’ex premier Giuseppe Conte ha saputo della canidatura alla presidenza della Regione Lazio della giornalista Donatella Bianchi. Che oltre a condurre trasmissioni televisive dedicate all’ambiente, è stata anche presidente del Wwf Italia. Dal 2019 ricopre la carica di presidente del Parco nazionale delle Cinque Terre e del Parco Letterario Eugenio Montale e delle Cinque terre. Curiosità, Bianchi è stata sposata con Osvaldo Bevilacqua, il mitologico conduttore di Sereno variabile, uno dei format più longevi della televisione pubblica.

Tra televisione e cinema hard: indovinello

Indovina indovinello: che ci faceva il padre della nota conduttrice televisiva, qualche sera fa, nella casa di una storica attrice hard?

Scambi notturni: la giornalista in quel parcheggio…

Chi sarà la giornalista che si fa trovare a notte fonda con il compagno in un parcheggio famoso per gli incontri tra scambisti? A proposito, le sue evoluzioni riscuotono molti consensi.

Diritti umani e Azerbaigian: non c’è solo il Qatar

Si chiamava “Lavoro in movimento. Lo sguardi della videocamera sul comportamento sociale ed economico”, la mostra che Mast, a Bologna, ospitò nel 2017. Urs Stahel, curatore, scrisse questo testo: «Il fotografo e geografo Ad Nuis ha deciso di viaggiare alla volta di Baku, in Azerbaigian, sede dal 2005 del più grande oleodotto del mondo, che va dalla Georgia alla Turchia. Il video di Nuis, Oil & Paradise (2013), analizza con ironia il recente benessere raggiunto dall’ex stato sovietico. Non molto tempo fa l’Azerbaigian, oggi retto da una rigida dittatura, ha organizzato l’Eurofestival. La manifestazione è stata l’occasione per ostentare la nuova, sfacciata ricchezza del Paese che si candida, tra l’altro, come organizzatore della Coppa del mondo di calcio e dei Giochi olimpici. I diritti umani non compaiono nell’agenda del governo e soltanto un privilegiato gruppo di persone può godere di questa agiatezza. Tuttavia, pare che anche in Occidente vi siano precisi interessi al riguardo. La posta in gioco è piuttosto elevata. Per dirla con le parole di Nuis: «Siamo di fronte a una geopolitica degna della Champions League». Ora invece tutti si sono accorti del Qatar…