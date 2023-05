Francesco Muglia, chi è il (presunto) fidanzato di Annalisa

Francesco Muglia è il presunto fidanzato di Annalisa. La cantante ha sempre mantenuto il più stretto riserbo sulla sua vita privata e nel corso degli anni sono circolati diversi rumors e qualche notizia ufficiale. Sappiamo che per molto tempo è stata fidanzata con il produttore teatrale Niccolò Petitto ma, ad un passo dall’altare, i due si sono lasciati. Dopo questa storia d’amore è seguita un’altra relazione importante per la cantante, quella con Davide Simonetta, che si è conclusa nel 2017 (i due hanno mantenuto un buon rapporto non solo di amicizia ma soprattutto professionale, tanto che Simonetta ha prodotto recentemente Bellissima, il brano che ha portato Annalisa in cima alle classifiche).

Francesco Muglia fidanzato con Annalisa?

E ora? Potrebbe essere il 42enne Francesco Muglia la nuova fiamma dell’artista. A diffondere le voci di una presunta relazione il sito Savonanews.it, testata d’informazione della città d’orgine di Annalisa. L’uomo, che viene addirittura indicato come futuro marito della cantante, è di origine padovana e non appartiene né al mondo dello spettacolo né a quello della musica. Sarebbe infatti impegnato nel settore del turismo e si occuperebbe di strategie di marketing e advertising per la compagnia di navigazione Costa Crociere.

Gli altri rumors su Guè Pequeno

E, proprio la riservatezza di Annalisa, ha portato alcune volte alla diffusione di pettegolezzi circa la sua vita sentimentale tenuta sempre nell’ombra. Se da una parte c’è l’indiscrezione su Francesco, dall’altra continuano i pettegolezzi circa una relazione tra la cantante e Guè Pequeno lanciati da Dagospia, che qualche giorno fa ha scritto: «Occhi puntati su Guè e Annalisa. Lui la segue costantemente sui social. Nessuna conferma di una liaison, ma domenica sera, quando Annalisa è stata ospite a Che Tempo che Fa, avrebbe alloggiato in un hotel a cinque stelle nel centro di Milano. Ma che ci faceva lì il rapper che ha casa a Milano?». Nessun commento è arrivato da parte della diretta interessata, l’unica che potrebbe far chiarezza sulla sua vita sentimentale.

