Francesco Macchi, chi era il 31enne morto nell’incidente a Limido Comasco

Francesco Macchi è il 31enne morto a Limido Comasco dopo un incidente avvenuto all’alba tra il suo monopattino e un veicolo. Il padre del giovane non si da pace e lo ricorda come un ragazzo solare e vivace.

Il ricordo del padre di Francesco Macchi

«Non si può morire così a 31 anni». Queste le parole di Carlo Macchi, papà di Francesco, il giovane che ha perso la vita a Limido Comasco oggi nella mattina presto. Era il suo unico figlio: «Un ragazzo solare, sempre sorridente. Amava la vita e conoscere persone nuove». Si era trasferito a Lurago Marinone e si spostava a Tradate per lavorare, ma pensava sempre al suo papà a Fagnano e andava a trovarlo nella casa di via Zara: «Mi aiutava sempre, aveva un cuore d’oro». Carlo fin da subito non era felice dell’acquisto del figlio: «Gli avevo detto di non comprare il monopattino elettrico, ma l’ha voluto prendere perché gli serviva per andare a lavorare a Tradate». Questa mattina il papà ha ricevuto la stravolgente notizia: proprio mentre viaggiava sul monopattino elettrico, Francesco ha avuto un incidente. Il ragazzo è stato trasportato in ospedale a Tradate in elicottero per gravità delle ferite, ma purtroppo non ce l’ha fatta ed è morto qualche ora più tardi in ospedale.

Le parole dei vicini e del sindaco di Fagnano Olona

I vicini sono sotto shock per la morte di Francesco Macchi e lo ricordano con dolcissime parole: «Un bravo ragazzo, educato, gentile». Inoltre non si spiegano come sia potuto accadere un episodio così drammatico e alcuni di loro sono usciti in strada a confortare il papà quando è rientrato a fine mattina. Il sindaco di Fagnano Olona, Marco Baroffio, ha voluto esprimere il suo cordoglio alla famiglia: «Sono addolorato e dispiaciuto, la morte non è un momento facile da affrontare per nessuno, ancora più difficile quando questa tocca una giovane vita, mi stringo alla famiglia insieme a tutta la comunità per porgere le più sentite condoglianze».