Francesco Leone, chi è: carriera e film dell’attore

«La mia passione si è concretizzata nel 2015 quando ho preso parte come comparsa nel film di Luca Guadagnino girato a Pantelleria ‘A Bigger Splash’ e ho avuto la possibilità di stare a stretto contatto con il regista, con Ralph Fiennes, Tilda Swinton, Dakota Johnson. Vedere cento persone che lavorano all’unisono per dare vita ad una scena con due personaggi mi ha affascinato a tal punto da decidere di fare dei corsi teatrali durante il liceo. Una volta conseguito il diploma mi sono trasferito a Roma per frequentare l’Accademia di recitazione e al termine ho iniziato a fare i primi lavori». Così Francesco Leone raccontava nel febbraio 2022 come ha avviato la carriera di attore in film e serie Tv.

Francesco Leone: carriera e film di Pino Ricci di Fosca Innocenti

Classe ’96, Francesco Leone a 16 anni partecipa a un corso di recitazione e nel 2015 si diploma al liceo linguistico. Per poter seguire la scuola di recitazione si trasferisce a Roma. Nel 2018 inizia la sua carriera teatrale.

Approda così nel mondo delle serie Tv e delle fiction, prima in Rai con Che Dio ci aiuti e poi con il programma Ho qualcosa da dirti su TV8. Infine, approda a Fosca Innocenti. Ha fatto anche il modello per Dolce & Gabbana.

Curiosità su di lui

«Mi sono trovato benissimo. Vanessa è come si vede in tv, vera, semplice, è stata molto carina, ogni mattina ripetevamo le battute insieme, ma anche tutto il resto del cast, da Cecilia Dazzi a Desirée Noferini al regista Fabrizio Costa, mi ha subito messo a mio agio e fatto sentire a casa. Abbiamo lavorato in tranquillità e in armonia» spiegava nella stessa intervista in merito alla prima stagione della fiction di Fosca Innocenti, dove interpreta il ruolo di Pino Ricci.

«Non ero mai stato in Toscana e mi è piaciuto molto girare in quei posti in quanto essendo appassionato di cinema ho rivisto i luoghi presenti nel film ‘La vita è bella’ di Roberto Benigni ed è stato motivo di orgoglio. I paesaggi sono magnifici e gli spettatori che vedranno la serie avranno modo di apprezzare le bellezze del nostro Paese» aveva raccontato allora.