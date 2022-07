Francesco Giorgino via dal TG1 dopo 30 anni, chi è e dove andrà ora

Chi è Francesco Giorgino? Il giornalista conduttore dell’edizione serale del Tg1 è stato sollevato dal suo incarico, per via di alcune presunte schermaglie all’interno della redazione. Retrocesso alla direzione dell’edizione delle 13, il vicedirettore ha deciso di rassegnare le dimissioni dal telegiornale di Rai 1. Ecco cosa è successo e dove andrà lo storico volto del Tg.

Chi è Francesco Giorgino e perché va via dal Tg1?

Francesco Giorgino è lo storico volto del Tg1, telegiornale che ha condotto per trent’anni. Al giornalista, così come ad altre sue colleghe, era stato chiesto di condurre anche la rassegna stampa del mattino, oltre che l’edizione serale del telegiornale Rai. In tempi non sospetti, il giornalista aveva già presentato un certificato medico che rendeva la richiesta incompatibile con il suo stato di salute. A seguito di alcune presunte schermaglie registrate nella redazione, Giorgino sarebbe così stato sollevato dall’incarico e spostato alla conduzione della meno prestigiosa edizione delle 13.

E così, dopo alcuni giorni di stallo e di assestamento, il giornalista ha deciso di rassegnare le sue dimissioni dal telegiornale di Rai 1. Ma il conduttore non ha lasciato la Rai, come si legge nella comunicazione del Comitato di redazione: “ Care colleghe e cari colleghi, la direttrice Maggioni ci ha comunicato che dal 14 luglio il vicedirettore Francesco Giorgino andrà alla Direzione editoriale per l’offerta informativa. Il collega, che lascia la nostra testata dopo circa 30 anni, gli auguri sinceri di buon lavoro da tutta la redazione e in bocca al lupo per questa nuova esperienza professionale “.

La biografia del giornalista

Francesco Giorgino è nato ad Andria (provincia di Barletta-Andria-Trani) l’8 agosto 1967, sotto il segno zodiacale del Leone. Nonostante nutrisse un precoce interesse per il giornalismo, ha deciso di seguire le orme dei genitori giuristi laureandosi in Giurisprudenza all’Università di Bari Aldo Moro. Nel frattempo, però, ha accompagnato gli studi con l’attività di reporter, riuscendo a iscriversi all’albo dei professionisti nel 1993.

Si legge infatti dal suo sito: “Fin dalle scuole elementari Francesco Giorgino mostra grande interesse per la scrittura. Alle medie, grazie ad una particolare intuizione della sua professoressa di italiano che spesso mandava i propri allievi (muniti di registratore e microfono) a raccogliere opinioni fra la cittadinanza, egli scopre che il giornalismo sarebbe stato in grado di entusiasmarlo sul serio. Al liceo classico di Andria frequenta un corso di lettura dei quotidiani, cominciando così a familiarizzare con parole come ‘apertura’, ‘spalla’, ‘occhiello’, ‘sommario’, etc.“.

Nel 1991 il giornalista è approdato a Unomattina, programma in cui ha fatto la gavetta che lo ha poi condotto al Tg1. Nella redazione del telegiornale si è occupato per un po’ di tempo di società e di cronaca, per poi specializzarsi in ambito politico. Dal 2000 è diventato anchorman per l’edizione delle 13:30 del TG1, mentre dieci anni dopo è stato confermato alla conduzione dell’edizione serale. Prima di lasciare il Tg delle 20 ha fatto un gesto di saluto nei confronti dei telespettatori come se annunciasse il suo addio. Oltre al suo lavoro da giornalista, Francesco Giorgino è docente di newsmaking alla Luiss e alla Sapienza di Roma.

La vita privata di Francesco Giorgino

Francesco Giorgino è sposato dal 2009 con Nicoletta Chiadroni, che lavora come aiuto regista alla Rai. La coppia vive a Roma da anni per motivi professionali e non ha figli. Non si conoscono altri dettagli rispetto alla loro vita privata, in quanto entrambi sono molto riservati.