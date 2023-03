Francesco Giannotta morto in un incidente: rientrava da un gita in Trentino

Nel pomeriggio di ieri si è verificato un grave incidente sulle strade del Trentino. La vittima è Francesco Giannotta, meccanico residente a Legnago, in provincia di Verona. L’uomo era in compagnia di altri amici motociclisti quando si sono verificati i fatti.

Incidente stradale in Trentino: la dinamica

Giannotta si trovava in sella alla sua Honda Cbr quando, nell’affrontare una mezza curva, ha perso il controllo della sua moto che è andata ad infilarsi sotto al guard rail. L’impatto è stato molto violento: uscendo di strada mentre percorreva la Statale 12, in direzione sud, tra Ala e Vo’ sinistro di Avio, si è schiantato contro la barriera stradale. L’episodio non ha coinvolto altri motociclisti o automobilisti in transito su quel tratto della statale.

Quando sono arrivati i soccorsi sul posto, ormai non c’era più nulla da fare. I sanitari hanno provato a lungo a rianimarlo ma ogni sforzo è stato inutile: il decesso è avvenuto dopo quaranta minuti. Sul luogo dell’incidente è arrivato anche l’elicottero del Suem, per portarlo il più in fretta possibile all’ospedale, ma non è servito. Sarà fondamentale per i Carabinieri valutare la presenza, o meno, di segni di frenata o di ostacoli che possano aver destabilizzato l’esperto motociclista.

Chi era Francesco Giannotta

Originario di Delianuova, in provincia di Reggio Calabria, il centauro Francesco Giannotta viveva a Casette, frazione di Legnago nel Veronese, insieme alla moglie e al figlio. La passione per i motori era talmente grande che Francesco aveva iniziato a lavorare in un’officina di Cerea come meccanico, mentre nel tempo libero, oltre a guidare la sua due ruote compiendo itinerari insieme ad altri amici centauri, praticava sport e palestra, allenandosi al Centro Dr di Legnago. I suoi compagni di allenamento sono rimasti senza parole di fronte alla notizia della sua morte.