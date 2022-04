Francesco Gabbani: fidanzata, figlio, vita privata e successi del cantante

Francesco Gabbani è un cantante di 32 anni molto apprezzato in Italia. Ha avuto modo di farsi conoscere dal grande pubblico grazie a Sanremo, competizione nella quale ha vinto per ben due volte: nel 2016 ha trionfato nell’edizione Nuove proposte con il brano Amen, l’anno dopo ha vinto nei Big con Occidentali’s Karma, e infine è tornato sul palco dell’Ariston nel 2020, con la canzone Viceversa. Nel 2022 torna sul piccolo schermo stavolta nei panni di conduttore. È infatti al timone del programma Rai Ci vuole un fiore, in coppia con Francesca Fialdini. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Chi è la fidanzata? Il cantante ha figli? Scopriamolo insieme.

Chi è la fidanzata di Francesco Gabbani?

La fidanzata di Francesco Gabbani è una ragazza di nome Giulia. Su di lei non si hanno molte informazioni, poiché tende a rimanere lontano dai riflettori. Per questo, è certo che non faccia parte del mondo dello spettacolo. In ogni caso, i due non sono mai stati visti insieme e sui social il cantante non ha mai pubblicato foto di coppia. Prima di Giulia, Gabbani è stato legato a Dalila per ben 8 anni: una ragazza che nella vita fa la tatuatrice.

Sulla sua ex, in un’intervista a Vanity Fair del 2017, ha detto: “Le liti tra noi spesso si concludevano con lei che usciva di casa urlando. Abbiamo rischiato di lasciarci più volte, con lei che mi diceva “Guarda che se me ne vado tu rimani solo, perché non so chi altra ti può sopportare“. Dopo quattro anni di convivenza, mi torna difficile immaginare la mia vita senza Dalila al fianco“.

E sulla nuova fiamma, ha dichiarato a Fanpage: “Attualmente sono fidanzato, vi dico solo il nome: la mia compagna e grande sostenitrice di vita e complice si chiama Giulia“.

I successi del cantante