Francesco Gabbani: età, fidanzata, canzoni e Ci vuole un fiore

Francesco Gabbani è nato a Carrara il 9 settembre del 1982 in una famiglia proprietaria di un negozio di strumenti musicali. È un cantautore e polistrumentista che a soli 4 anni inizia a suonare la batteria e a 9 la chitarra. Prima di intraprendere la carriera di musicista e cantante, ha lavorato come fonico e tecnico di palco, abbracciando poi un percorso artistico come musicista blues, funk e jazz. Si è diplomato al liceo classico e a 18 anni ha firmato il suo primo contratto discografico.

Francesco Gabbani: biografia e carriera

Nel 2011 Gabbani pubblica i suoi primi quattro singoli: Italia 21, Estate, Un anno in più e Maledetto amore. Quest’ultimo brano è stato tratto dalla colonna sonora del film L’amore fa male di Mirco Viola. il suo primo album, invece, è stato pubblicato nel 2014 e segna l’inizio della sua carriera da solista che lo porterà dritto fino al Festival di Sanremo nel 2016 quando partecipa tra le nuove proposte vincendo con il brano Amen, canzone che si aggiudica anche il Premio della Critica Mia Martini, il Premio Sergio Bardotti per il miglior testo e il Premio Emanuele Luzzati. Sempre nello stesso anno esce il suo secondo album, Eternamente ora, dal quale sono stati estratti il singolo omonimo e In equilibrio.

Gabbani ritorna all’Ariston l’anno successivo nella categoria Big con il brano Occidentali’s Karma vincendo la 67esima edizione del Festival. Quello stesso anno viene scelto come rappresentante dell’Italia all’Eurovision Song Contest, dove si classifica al sesto posto. Nel 2020 è di nuovo concorrente al Festival, dove si piazza al secondo posto con il brano Viceversa. Nel 2022 pubblica il suo quinto album, Volevamo solo essere felici.

L’esperienza in tv con Ci vuole un fiore

Nell’aprile 2022, Gabbani debutta in tv come conduttore insieme a Francesca Fialdini al timone del programma Ci vuole un fiore. Uno show innovativo, incentrato sull’ecologia e su scelte di vita green, trasmesso su Rai 1. Un varietà durante il quale i padroni di casa hanno ospitato volti noti del mondo dello spettacolo ma anche studiosi e scienziati, che ha riscosso un notevole successo e che il cantante è pronto a riportare in tv, solo alla conduzione, con due speciali prime serate il 14 e il 21 aprile 2023.

Anche in questa edizione Ci vuole un fiore si occuperà di ecosostenibilità e sarà uno show di intrattenimento con una vena divulgativa sui temi del rispetto dell’ambiente e dell’ecosostenibilità. L’abitudine, il suo nuovo singolo, sarà la colonna sonora del programma.

Francesco Gabbani: la fidanzata

Per quanto riguarda la sua vita privata, il cantautore è stato legato per molti anni, alla tatuatrice Dalila Lardella, di Carrara come lui. I due sono stati insieme per sei anni e, dopo questa importante relazione, Gabbani sembra abbia una nuova fiamma di cui si conosce solo il nome, Giulia. Una donna molto riservata e lontana dai riflettori, come ammette lo stesso Gabbani che gli ha dedicato il brano Viceversa presentato a Sanremo nel 2020.