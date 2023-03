Francesco Facchinetti, la figlia non sta bene: «Febbre a 40 da venti giorni»

Apprensione per Lavinia, figlia del cantante Francesco Facchinetti e Wilma Helena Fassol, le cui condizioni di salute preoccupano i due genitori. La situazione della piccola, che ha appena compiuto 7 anni, sono state raccontate sui social dalla madre.

Come sta la figlia di Francesco Facchinetti

Ieri, 8 marzo, giorno del settimo compleanno della figlia, la donna si è sfogata dicendo: «Ancora senza risposta per tutta questa febbre». Una frase pronunciata durante una storia Instagram dove la giovane mamma ha affermato: «Volevo fare un esame del sangue per la mononucleosi, ma non me l’hanno fatto fare perché ha febbre a 40 gradi da venti giorni con quattro giorni di intervallo».

Ha una bronchite leggera

Ha poi proseguito spiegando la condizione che affligge la piccola e le possibili cause scartate, tra cui l’influenza australiana, il Covid e il virus dell’influenza B. Una febbre che non accenna a scendere, ecco perché Wilma Helena Fassol si è orientata verso la scelta di approfondire con ulteriori esami, primi fra tutti una radiografia del torace.

L’esame ha posto in evidenza una bronchite leggera, ma niente di più per fortuna. Intanto il papà Francesco Facchinetti ha regalato alla piccola una dedica amorevole e dolce: «Sei nata nel giorno della festa delle donne non a caso…avevi delle manine piccolissime. Hai la forza, la dolcezza, la spensieratezza e la determinazione, la fantasia e l’intraprendenza che faranno di te una grande Donna. Il papà ti ama alla follia e vive per te… per sempre». Parole che sono diventate un regalo di compleanno alternativo, corredate da una serie di foto sulla nascita della piccola.

Gli altri figli della coppia

Dall’unione di Francesco Facchinetti e Wilma Helena Faissol è nato anche un altro figlio, Leone. Entrambi hanno altri figli nati da precedenti relazioni: lei è madre di Charlotte e lui di Mia, nata dalla relazione con Alessia Marcuzzi.