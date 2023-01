Boomerissima, Francesco Facchinetti spiega: «Stavo male, avevo 40 di febbre»

«Ero malato, avevo 40 di febbre, avevo preso molto tre pillole di paracetamolo». Così Francesco Facchinetti racconta la sua esperienza a Boomerissima. Alcuni telespettatori della trasmissione di Rai 2 avrebbero notato che Francesco avesse il viso gonfio.

Boomerissima, Francesco Facchinetti spiega cosa è successo

«La mia faccia è questa qua, quando non sono malato e gonfio. A parte che non me ne frega un caz*o, potete scrivere anche che ho la faccia da ranocchia in salamoia, ma… A belli, ho 42 anni e li porto da Dio!» risponde agli haters.

«Ero malatissimo e avevo preso tre Tachipirine 1000 e quindi ero gonfissimo. Poi avevo un giubbotto gigantesco… Sono andato in onda e un po’ di persone mi hanno scritto: ‘Ma che caz*o ti è successo? Cosa hai mangiato? Sei ciccione! Dovresti fare il botox! Sei invecchiato male!’. A parte che a me di quello che scrivono gli altri non me ne frega un caz*o di niente, però mi fa molto ridere perché sto leggendo degli articoli che parlano di me vittima di body shaming. Ma dico, ce la fate?» racconta.

In trasmissione con la febbre

Durante la trasmissione, Alessia Marcuzzi aveva chiesto a Facchinetti: «Sai che non so quale sia la tua canzone preferita?». Facchinetti aveva risposto: «È una cosa che ha a che fare con te. La prima volta che ci siamo visti, ti ricordi cosa abbiamo fatto?». «Veramente, ho un vuoto… Noi ci siamo scritti la prima volta, va be’ comunque andiamo avanti» ha commentato imbarazzata la conduttrice.

«Ma non volevo dirlo infatti, però cos’è successo? Quella sera avevo la maglia degli A-ah perché tu sei fanatica degli A-ah, te lo ricordi che avevo quella maglia?» ha ricordato Facchinetti. Poi Claudia Gerini è intervenuta, dopo un primo ‘No’ da parte della conduttrice: «Le è rimasta proprio impressa quella serata». Infine, Facchinetti aveva concluso con: «Parliamo di un brano che fu galeotto per noi, anche se tu non te lo ricordi, perché ha attivato una storia che è durata nel tempo ed è stata una bellissima storia d’amore. La canzone si chiama Take on me».