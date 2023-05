Francesco Facchinetti torna sulla storia con Alessia Marcuzzi: «Quando è finita..»

In una lunga intervista rilasciata al Corriere della Sera, Francesco Facchinetti torna a parlare della storia d’amore con Alessia Marcuzzi. Una relazione molto importante dalla quale è nata la figlia Mia.

Francesco Facchinetti su Alessia Marcuzzi

I due sono stati insieme dal 2010 al 2012. Da quando si sono lasciati, sono comunque riusciti a mantenere un ottimo rapporto di amicizia, come ha dichiarato lo stesso disc jockey: «Resto sempre legato alle persone con cui ho condiviso una parte di vita, ancor più se è la madre di mia figlia. E il nostro obiettivo era ed è il bene di Mia. Creare una zona protetta ci è venuto naturale». Un rapporto fatto di stima e di affetto che ruota attorno all’amore per la figlia e che li ha portati ad essere una bella famiglia allargata.

Nessuno dei due, ai tempi, rese noti i motivi che portarono alla rottura del loro rapporto. Ma, a distanza di tempo, Francesco ha così dichiarato: «Io e lei siamo molto simili. Abbiamo una grande considerazione di noi stessi, un forte amor proprio, che ci ha portato a realizzarci nella vita. Se decidi di fare un bambino con una persona, è chiaro che c’è amore, c’è passione, c’è tutto. E tra noi è stato così. Quando è finita, è rimasta una grande amicizia, l’affetto».

La moglie Helena Faissol ed i figli Leone e Lavinia

Il conduttore radiofonico e televisivo, in questo momento è sposato con Wilma Helena Faissol da cui ha avuto altri due figli, Leone e Lavinia. Sempre durante l’intervista, non ha esitato a parlare del grande amore che prova per loro. Lui e Wilma si sono conosciuti su una chat di amici in comune in cui si programmava una vacanza di gruppo a Marrakesh: «Per un po’ è stato un rapporto epistolare e basta, poi quando ci siamo incontrati, uscendo dalla porta finestra della cucina, Wilma è inciampata ed è caduta ai miei piedi. Da lì è cominciata».

Alessia Marcuzzi, invece, dopo la rottura con Facchinetti si è sposata con il produttore televisivo Paolo Calabresi Marconi, ma il loro marimonio è finito da qualche mese. Lo scorso settembre, la coppia ha infatti reso ufficiale la separazione.