Il 4 aprile 1951 nasceva Francesco De Gregori

Il 4 aprile 1951 nasceva a Roma uno dei più importanti cantautori italiani: Francesco De Gregori. Figlio del bibliotecario Giorgio e dell’insegnante di lettere Rita Grechi, venne chiamato Francesco in onore dello zio paterno partigiano delle Brigate Osoppo ucciso a Porzûs nel 1945.

De Gregori e gli inizi al Folkstudio

Nel 1966 comincia a suonare la chitarra. Il primo brano che impara è Il Ragazzo della via Gluck di Celentano. Sempre in quel periodo scrive la sua prima canzone. Da lì a poco, grazie al fratello maggiore Luigi, De Gregori comincia a esibirsi in pubblico con il nome d’arte Ludwig. Al Folkstudio conosce molti musicisti tra cui Antonello Venditti e Giorgio Lo Cascio con cui forma un duo che si rifà a Simon & Garfunkel, con un repertorio che comprende canzoni di Bob Dylan e Leonard Cohen. Sempre al Folkstudio conosce Caterina Bueno, alla quale anni dopo dedicherà la canzone Caterina (contenuta in Titanic). Nel 1972, dopo aver rotto il sodalizio con Lo Cascio, De Gregori forma un nuovo duo con Venditti con cui nel 1972 incide l’album Theorius Campus che contiene anche Signora aquilone e Dolce signora che bruci di De Gregori, Roma capoccia, Sora Rosa e Ciao uomo di Venditti. Nello stesso anno comincia la collaborazione con Edoardo De Angelis con cui registra i primi due album da solista Alice non lo sa e Francesco De Gregori.

La collaborazione con De Andrè e il grande successo con Rimmel

Nel 1974 comincia una collaborazione con Fabrizio De Andrè che aveva conosciuto dopo che al Folkstudio aveva presentato La cacca di Piero parodia della celeberrima Guerra. Per l’occasione De Gregori trascorre un periodo in Gallura, ospite del collega. Dal lavoro a due nascono canzoni come Oceano (che sarebbe l’enigmatica risposta di De Gregori al perché Alice guarda i gatti, domanda che gli era stata fatta dal figlio di De André, Cristiano), La cattiva strada, Dolce Luna e Canzone per l’estate. Il grande successo arriva con Rimmel del 1975, uno dei dischi più venduti del decennio, contenente anche Pablo (scritta insieme a Lucio Dalla), Quattro cani e Pezzi di vetro. A Rimmel segue Bufalo Bill (1976), album in cui prosegue la collaborazione con Dalla e a cui partecipa Ivan Graziani (non accreditato in copertina), alla chitarra nella title track.

La contestazione al Palalido di Milano nel 1976

Durante la tournée del 1976 De Gregori viene contestato al Palalido di Milano da alcuni ragazzi dei collettivi studenteschi tra cui Gianni Muciaccia, leader dei Kaos Rock, e Nicoletta Bocca, figlia del giornalista Giorgio Bocca. De Gregori è accusato di autoproclamarsi di sinistra ma di vivere nel lusso arricchendosi con i temi cari alla gauche. Alla fine dell’esibizione, i contestatori – secondo quanto riportano le cronache – lo spinsero minacciandolo con una pistola a tornare sul palco e a rispondere alle accuse. «Non canterò mai più in pubblico», commentò il cantautore. «Stasera mancava solo l’olio di ricino, poi la scena sarebbe stata completa». L’episodio ispirò poi altri cantautori come Roberto Vecchioni che in Vaudeville cantava: «E spararono al cantautore / in una notte di gioventù / gli spararono per amore /per non farlo cantare più / gli spararono perché era bello / ricordarselo com’era prima / alternativo, autoridotto / fuori dall’ottica del sistema»).

Anche Edoardo Bennato nel 1987 ricorda il fatto in Era una festa: «Francesco forse non se lo aspettava / vedeva intorno a sé solo ragazzi come lui / gli dicono “Compagno sei in errore / la tua avventura adesso si conclude / noi invece andiamo avanti e non ci fermeremo mai»). Persino Luciano Ligabue, nella canzone Nel tempo (2010) cita l’accaduto («C’ero nel settantasette / a mio modo e col mio passo, / il processo a De Gregori…»).

La tournée Banana Republic con Lucio Dalla

Nel 1978 esce De Gregori, album contenente la famosa canzone Generale. E l’8 luglio di quell’anno si esibisce a Roma con Lucio Dalla in un concerto al Flaminio organizzato da Walter Veltroni. Con Dalla De Gregori pubblica il 45 giri Ma come fanno i marinai. Dopo qualche mese parte la storica tournée Banana Republic da tutto esaurito. Dopo una pausa di quasi tre anni, nel 1982 esce con l’album Titanic, a cui segue il successo dell’EP La donna cannone. Ormai diventato il Principe, De Gregori negli anni successivi pubblica album destinati a restare nella storia come Scacchi e tarocchi (1985) con la collaborazione di Ivano Fossati che comprende i brani La storia e A Pa’, dedicato a Pier Paolo Pasolini. Seguono successi come Niente da capire e Musica leggera. Nel 1993 De Gregori pubblica un altro live, Il bandito e il campione, comprendente l’omonimo brano e due cover, Vita spericolata di Vasco Rossi e Sfiorisci bel fiore di Enzo Jannacci. Nel 2001 collabora con Franco Battiato e Nicola Piovani per l’album Amore nel pomeriggio, che ottiene la Targa Tenco come miglior opera dell’anno a pari merito con Canzoni a manovella di Vinicio Capossela. Nel 2010 torna in concerto con Lucio Dalla a 30 anni da Banana Republic. Nel 2019 collabora nuovamente con Zucchero in Tempo al tempo contenuto nell’album D.O.C e a breve comincerà una tournée con l’amico Antonello Venditti. Tag43 vi augura il buongiorno con E non c’è niente da capire eseguita durante una tappa di Banana Republic con Lucio Dalla