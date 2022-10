Francesco D’Aversa, il consulente della famiglia: «L’auto era visibile»

«L’auto era assolutamente visibile. Inoltre considerato che la prima ipotesi era quella sull’incidente, sarebbe dovuto essere abbastanza semplice, trovarla. Il percorso che doveva essere fatto era quello: lui dalla discoteca era andato a Verona, dove aveva lasciato un amico, da lì poi era andato verso casa della ragazza. La strada è trafficata e a percorrenza veloce, è quindi possibile che un automobilista non l’abbia vista. La responsabilità non può essere dei passanti. Se non si fosse fermato per caso il camioncino, in quel preciso punto, quando avremo trovato questi ragazzi?». Così il consulente della famiglia di Francesco D’Aversa risponde in un’intervista alla testata giornalistica Fanpage.

Francesco D’Aversa morì con Sofia Mancini in un’incidente stradale

Ieri, 20 ottobre, erano stati ritrovati i corpi di Francesco e di Sofia Mancini. La ragazza era scomparsa dopo una serata in discoteca e si sapeva che la giovane era in auto con il ragazzo, ma poco altro. L’auto con i due giovani ormai deceduti a bordo è stata ritrovata a margine della statale 450, in direzione Affi. I giovani si erano conosciuti da qualche giorno e si erano dati appuntamento in una discoteca di Verona.

Dopo aver accompagnato un amico con la sua auto, il 24enne si apprestava ad accompagnare la ragazza a Costermano, dove lei viveva con i genitori. Purtroppo, i due erano stati vittime di un incidente.

Francesco D’Aversa, il consulente della famiglia parla dell’auto

Al centro del contendere ci sarebbe l’operato delle autorità. Infatti, l’investigatore incaricato dalla famiglia di Aversa Fabrizio Pace si chiede come sia possibile che nessuno si sia accorto che l’auto era lì quando erano 2 giorni che si stavano cercando questi ragazzi. Pare che non ci fossero segnali di frenata sulla strada.

«Aspettiamo le disposizioni del magistrato per quanto riguarda l’esame autoptico completo o solo quello esterno e cioè l’analisi delle parti esterne che potrebbe aiutarci a capire se ci sono aspetti che richiedono un’indagine più approfondita. L’autopsia, che è un esame più completo, aiuterà ad accertare se ci sia stato un uso di alcol o altre sostanze. Intanto al momento sono stati nominati consulenti e legali. Ieri siamo stati sul luogo dell’incidente, siamo andati a fare il riconoscimento e infine, insieme alla famiglia, ci siamo recati nella casa dove abitava il ragazzo» spiega il consulente della famiglia.