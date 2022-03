Francesco Colella, chi è la moglie e quali sono i suoi film più famosi

Attore italiano di teatro, cinema e televisione, Francesco Colella ha recitato in svariate fiction italiane tra cui Vostro Onore, miniserie in onda in prima serata su Rai Uno a partire da lunedì 28 febbraio 2022: vediamo quali sono i suoi film più famosi qualche dettaglio su vita privata, moglie e figli.

Francesco Colella, chi è: i film più famosi

Nato a Catanzaro e trasferitosi a Roma per intraprendere la carriera di attore, nel 1995 si è diplomato all’Accademia nazionale d’arte drammatica Silvio D’Amico. Dopo aver lavorato al fianco di Luca Ronconi, di cui è stato attore in 17 spettacoli, ha partecipato alla scrittura del soggetto de Il pugile e la ballerina (2008), ha scritto e interpretato L’asino d’oro e nel 2010 vinto il Premio Ubu come miglior attore non protagonista per Dettagli e Il mercante di Venezia.

Oltre che a decine di spettacoli teatrali, tra cui il percorso monografico del Teatrodilina che ne comprende sei diversi (Zigulì, Le vacanze dei signori Lagonìa, Banane, Gli uccelli migratori, Questa sera si recita a soggetto e Quasi Natale), l’attore ha partecipato a molte fiction televisive. Tra queste Sotto copertura, in cui ha interpretato nella seconda stagione Domenico Ventriglia, Il capitano Maria, dove ha vestito i panni del dottor Tancredi Patriarca, Don Matteo (nell’episodio 9×15), Trust, Liberi di scegliere e Vite in fuga. Tra i film più noti in cui ha recitato vi sono invece:

Il peggior Natale della mia vita (2011)

(2011) Il sud è niente (2013)

La terra dei santi (2013)

Made in Italy (2018)

(2018) Due piccoli italiani (2018)

Padrenostro (2020)

Francesco Colella: moglie e figli

Essendo molto riservato, Francesco non ha mai voluto sbilanciarsi sulla sua vita privata preferendo sempre scinderla dalla professione. Non è pertanto noto né se attualmente sia fidanzato o sposato, con quali persone sia stato sentimentalmente legato in passato né se abbia dei figli. Nonostante il riserbo, l’attore è solito interagire con i propri fan sia sul suo profilo Facebook che su Instagram.