Francesco Arca: moglie, figli e film dell’attore ed ex modello

Francesco Arca, classe ’79, è un attore che ha partecipato a diversi reality, tra cui anche Uomini e Donne e La fattoria prima di ottenere il suo esordio al cinema nel 2008, con Incantesimo 10. Ha collaborato soprattutto nel panorama delle fiction, con: Svegliati amore mio, Vite in fuga, L’isola di San Pietro 3 e Il bello delle donne… Alcuni anni dopo.

Ha partecipato anche nel cast di diversi film, come: Scusa ma ti voglio sposare, 5 (Cinque), Allacciate le cinture, I calcianti e Spectre. In alcune interviste ha dichiarato che la sua carriera nei reality non gli avrebbe spianato la strada e che ci avrebbe messo un po’ prima di dimostrare di essere di più di un semplice modello. Il film di stasera per lui è stato un punto di non ritorno in positivo. L’attore ha avuto una relazione con Laura Chiatti, poi con Irene Capuano. Da questo secondo amore sono nati due figli, Maria Sole e Brando Maria.

Francesco Arca in ‘Allacciate le cinture’

«E Ferzan Ozpetek, un eletto, con cui ho girato Allacciate le cinture. La sua generosità nel farmi scudo nei momenti difficili è stata fondamentale. Nella mia vita c’è un prima e un dopo Ferzan. Con lui sono diventato un attore coscienzioso» racconta Francesco Arca in un’intervista. L’occasione è il suo ruolo nella fiction Mediaset Fosca Innocenti.

Nel film Francesco Arca interpreta il ruolo di Antonio, un meccanico omofobo e razzista. Passando spesso dal bar, tra lui e la protagonista Elena – interpretata da Kasia Smutniak, nasce una relazione, anche se lui è sposato. Tredici anni dopo, i due sono costretti a rivelare la loro relazione, ma si scopre che la moglie di Antonio ha in realtà una relazione con il ragazzo di Elena, Giorgio.