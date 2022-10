Francesco Angelini incapace di intendere: avrà un amministratore di sostegno

Il tribunale di Velletri ha stabilito che Francesco Angelini, a capo dell’omonima casa farmaceutica che produce, tra gli altri, la Tachipirina, il Moment e l’Amuchina, ha bisogno di un amministratore di sostegno: nella sentenza si legge che l’uomo «è incapace di intendere e di volere e non ricorda neppure come si chiamano le figlie».

Francesco Angelini non è in grado di intendere e di volere

Si tratta dell’ultimo atto di uno scontro per il controllo del gruppo all’interno della famiglia Angelini, che da tempo si contende la divisione dell’impero miliardario. Dopo aver raccontato scontri, divergenze e malumori tra i discendenti, la magistratura ha decretato che sarà un amministratore di sostegno a tutelare l’anziano imprenditore e i suoi interessi economici e finanziari. L’uomo, 77 anni, soffre infatti di una malattia neurocognitiva molto grave che gli ha causato danni ormai irreversibili che gli impediscono di gestire il proprio patrimonio.

I dissidi tra le figlie

Ad innescare il pronunciamento dei giudici era stata la seconda figlia Maria Gioella Angelini, che nel 2020 aveva denunciato come l’anziano genitore, a causa del suo stato di salute e dei suoi gravi deficit psichici e cognitivi, non fosse più in grado di pensare a se stesso e alla gestione dei suoi interessi. Si tratta della stessa donna alla quale la famiglia aveva impedito di frequentare il padre nella sua Villa di Grottaferrata e che nel 2019 aveva denunciato alla Guardia di Finanza la sorellastra Thea e suo marito Sergio Marullo per circonvenzione di incapace.

Proprio in quel frangente, l’assetto societario della Angelini Pharma aveva infatti cominciato a cambiare volto, con due donazioni che avevano assegnato a Thea il 68% delle quote. Un periodo in cui Francesco Angelini era spesso ricoverato in ospedale per lunghe settimane in condizioni fisiche molto gravi, cosa che ha destato sospetti sull’attendibilità dei doni. La donna e il compagno, indagati, sono però riusciti a farla franca e ad ottenere il proscioglimento perché, all’epoca del procedimento, non era ancora stata stabilita l’infermità mentale abituale e le patologie particolarmente gravi di Angelini.

Non si escludono nuove azioni giudiziarie

Ora, la sentenza dei giudici di Velletri potrebbe rimettere in discussione la regolarità dell’attuale assetto societario e della progressiva cessione di azioni facendo scattare nuove azioni giudiziarie. Anche perché si parla di condizioni di incapacità cognitiva «sostanzialmente stabili dal 2015 a 2020», il che vuol dire che, anche quando Angelini ha firmato le donazioni a Thea, non era nel pieno delle sue facoltà mentali.