La storia di Francesca Petrolini, uccisa dall’ex marito insieme al compagno

Uccisa dall’ex marito, che colpirà anche il suo compagno, nella tabaccheria di lei: questa è la storia di Francesca Petrolini. I fatti risalgono al 23 dicembre 2018. La 53enne ha lasciato il marito e ha una relazione con un 43enne, il suo attuale compagno. L’ex marito non ci sta. Si porta un fucile e si dirige verso la tabaccheria della donna a Davoli Superiore, nel Catanzarese.

Francesca Petrolini: la storia della donna uccisa con il compagno

L’ex marito fa irruzione nella tabaccheria e trova lì Francesca e il suo compagno. La 53enne riesce a uscire dalla tabaccheria, ma il 51enne la spara alle spalle, lasciandola senza vita. Il corpo sarà ritrovato in una pozza di sangue. La donna era nota anche con il nome di Franca. Nel 2017, decide di separarsi dal marito per via delle dipendenze da alcool e droga di lui, che lo rendono sempre più violento. Il 51enne, però, non si era rassegnato a quella separazione.

La separazione arriva in seguito alla denuncia della donna dopo l’ennesimo episodio violento. Franca si era vista puntare una pistola dal marito durante una lite. La pistola dell’uomo era irregolarmente detenuta. La donna aveva quindi iniziato l’iter per la separazione e un anno dopo aveva poi iniziato una relazione con il compagno.

I fatti in una tabaccheria nel Catanzarese

Il 51enne uccide anche il 43enne e poi si dà alla macchia. I carabinieri lo ritrovano a casa di un amico, che lo aveva ospitato, la mattina del 24 dicembre 2018. Una delle armi usate viene trovata dai militari nell’appartamento dell’ex marito. Le accuse per il 51enne sono di omicidio plurimo aggravato e porto illegale di arma. Nonostante la perizia psichiatrica, l’uomo non è dichiarato incapace di intendere e di volere.

La condanna all’ergastolo avviene il 12 giugno 2020. In secondo grado, i difensori chiederanno una seconda perizia.