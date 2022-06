Francesca Pascale e Paola Turci si sposano: la cerimonia sabato in Toscana

Sabato 2 luglio, a Montalcino, Paola Turci e Francesca Pascale diranno il loro «sì». Lo rende noto Leggo. Il matrimonio tra la cantaautrice e la ex di Silvio Berlusconi corona una relazione cominciata anni fa, ma diventata di dominio pubblico solo nell’agosto del 2020 quando il settimanale Oggi pubblicò la prima foto di un bacio mentre le due donne si trovavano in vacanza su uno yacht nelle acque del Cilento. Solo quattro mesi prima Pascale aveva reso nota la fine della liaison con Berlusconi.

Paola Turci e l’avversione per il gossip

Paola Turci, 57 anni (Francesca Pascale ne ha 37) non ha mai amato i riflettori del gossip e in una recente intervista a Oggi aveva spiegato questa sua avversione: «Avrei potuto mangiarci sul quel pettegolezzo, invece ho rifiutato copertine, soldi. Il mio silenzio ha comunicato che non è necessario dire quello che sei». Anche per questo non si sa nulla della cerimonia né degli invitati e sui social delle due future spose non è stato postato alcun dettaglio o indizio. Al settimanale F invece un anno fa sempre Turci aveva rivendicato la libertà di amare chi voleva. «Non ho nessuna intenzione di farmi influenzare dai giudizi degli altri e rinunciare ad avere le relazioni che voglio con le persone che scelgo», aveva spiegato.

La rottura tra Pascale e il Cav

Pascale invece aveva ufficializzato la rottura del fidanzamento con il Cav a marzo 2020 con un comunicato: «Dopo l’articolo di Diva e Donna di questa mattina si sono scatenati i soliti pettegolezzi intorno al presidente Silvio Berlusconi e alla signora Francesca Pascale. Appare quindi opportuno riconfermare che continua a sussistere un rapporto di affetto e di vera e profonda amicizia fra il presidente Silvio Berlusconi e la signora Francesca Pascale, ma che non vi è fra loro alcuna relazione sentimentale o di coppia», riportava il comunicato. Dopo la separazione all’ex consigliera provinciale di Forza Italia sarebbe andata una “buonuscita” di 20 milioni di euro oltre a un assegno di un milione annuo e alla possibilità di rimanere a Villa Maria.