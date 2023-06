Francesca Pascale: «Con Berlusconi muore la mia vecchia vita»

Ieri compagna di Silvio Berlusconi, oggi sposata con la cantante Paola Turci e paladina anti-destra. Francesca Pascale, raggiunta da Repubblica, ha commentato la scomparsa del fondatore di Forza Italia, con cui aveva avuto una relazione durata oltre dieci anni. «È triste, ho un peso sul cuore, le parole mancano, la morte è una cosa seria, diceva Totò», ha detto al quotidiano romano. «Siamo esseri umani: e se c’è stato l’affetto, un sentimento profondo a legare due persone, non lo puoi resettare, non siamo robot. Con Berlusconi potevi scontrarti, litigare, ma era difficile cancellarlo per sempre».

La lunga relazione con Berlusconi, terminata in pieno lockdown

Tra le fondatrici del club “Silvio ci manchi” e candidata a Napoli con Forza Italia alle elezioni provinciali del 2009, Pascale aveva avviato una relazione con Berlusconi nel 2011: a Natale di quell’anno, il Cavaliere le fece trovare un anello con diamante solitario sotto l’albero. «Ci sono 49 anni di divario d’età tra me e lei, ha 28 anni, si chiama Francesca. È una ragazza bella di fuori e ancora più bella dentro, di principi morali solidissimi, mi sta molto vicino, mi vuole molto bene e io la ricambio», disse poco dopo Berlusconi nel salotto tv di Barbara D’Urso. La relazione arrivò al capolinea in pieno lockdown a marzo del 2020: alla rottura seguirono generosa buonuscita e assegno annuale.

«Mi ha dato tanto, non solo per il lusso che ho visto in quegli anni»

«È un po’ come se avessi perso di nuovo mia madre: quello fu un vuoto devastante», prosegue Pascale. «Mi ha dato tanto: e certo, non solo per gli agi, il lusso che in quegli anni ho visto. Parlo del mondo che mi ha fatto conoscere, degli scenari in cui mi sono ritrovata», aggiunge l’ex compagna di Berlusconi, citando gli incontri con Gheddafi e Putin. Pascale andrà ai funerali, in programma domani alle 15 nel Duomo di Milano: «Sarò una dei tanti a salutarlo. Una donna che ha fatto un suo percorso, è andata per la sua strada, serena. Ma lui aveva un suo amore per la vita, credo che in fondo lo capisse».

