Francesca Neri dopo la separazione da Amendola: «Finalmente vivo nella verità»

A quasi un anno dalla separazione da Claudio Amendola, Francesca Neri ha commentato la fine del suo matrimonio in un’intervista concessa ai microfoni della trasmissione I Lunatici di Rai Radio 2.

Francesca Neri sulla separazione da Claudio Amendola

«Non ne ho mai parlato. Non ho parlato del mio matrimonio, figuriamoci se parlo della fine del mio matrimonio. A meno che non ci siano delle ragioni molto valide. Questo fa parte del mio modo di essere», ha affermato. Ha quindi proseguito dichiarando che: «Il clamore non mi ha stupito, siamo abituati al fatto che ci siano persone che amano vivere e condividere la loro vita privata sui giornali o sui social. Non giudico, ognuno deve riflettere il proprio modo di essere. Preferisco in questo momento non parlarne». L’attrice, quindi, non ha fatto confidenze, né regalato indiscrezioni, continuando a difendere la sua privacy e a proteggere suo figlio Rocco. Questa l’unica rivelazione a cui si è lasciata andare: «Sto molto bene, sto vivendo finalmente la mia vita, sto vivendo finalmente nella verità e nella libertà, questa è l’unica cosa che vi posso dire».

La sua malattia

La donna si è poi concentrata sulla malattia che l’ha colpita, la cistite interstiziale, e sulle sue condizioni attuali: «Sto bene, oggi siamo qui e parliamo, questo è importante. Ne ho parlato in un libro, ho parlato tanto con molte persone, ho cercato nel mio piccolo di aiutare, queste malattie croniche non molto conosciute e riconosciute e hanno bisogno che se ne parli. Ci sono dentro, ci convivo, negli anni tutto quello che ho fatto è tornato utile. L’importante è che se ne parli, che continui la ricerca. Se oggi io sono più forte è anche grazie a tutte le fragilità che ho e la malattia è una di queste. Non la vivo più come un limite, ma come un qualcosa che ho imparato a conoscere e con cui convivere».