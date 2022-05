Francesca Neri che malattia ha?

Francesca Neri di che malattia soffre? L’attrice e produttrice cinematografica di Trento è tornata a parlare di sé durante l’intervista a “Ti Sento”. In particolare, ha raccontato del rapporto conflittuale con la madre e dell’amore con Claudio Amendola.

Francesca Neri, di che malattia soffre?

Francesca Neri soffre di cistite interstiziale. Come lei stessa ha raccontato in passato, si tratta di una patologia che le ha cambiato la vita, costringendola spesso a restare chiusa dentro una stanza di casa sua. La malattia ha anche messo a dura prova le relazioni con il figlio e suo marito, almeno finché l’attrice non ha deciso di parlarne apertamente scrivendo il libro “Come carne viva”.

Cos’è la cistite interstiziale?

La cistite interstiziale nota anche come "sindrome della cistite dolorosa" provoca un dolore sopra la vescica, alla pelvi o alla parte inferiore dell'addome. Non è curabile, ma per alleviare i suoi sintomi è possibile assumere dei farmaci. Causa un bisogno quasi continuo di andare in bagno e urinare e spesso si associa all'incontinenza. Si assottiglia lo strato protettivo della vescica e le sostanze irritanti che si trovano nelle urine ne aggrediscono le pareti e fanno scoppiare l'infiammazione. Le sue cause oggi sono sconosciute.

A causa della malattia, come ha dichiarato la stessa attrice, Francesca neri ha “accarezzato l’idea del suicidio. Ho passato mesi a giocare a burraco online di notte. Il mio lockdown è durato tre anni. E quando è arrivato per tutti, con la pandemia, sono stata meglio perché condividevo la situazione degli altri”, ha raccontato.

“Francesca fa fatica. Ha combattuto con se stessa, col suo fisico, con il suo corpo. E quando sei una persona molto intelligente riesci a trovare anche nella malattia, nello star male, un motivo per cercare della forza per poi star bene. Quando non è una malattia chiara, quando non hai una cosa che riesci a riconoscere, ma hai una difficoltà nel vivere le tue giornate, una difficoltà fisica perché è un dolore fisico enorme cerchi in qualche modo di capire”, ha detto suo marito Claudio Amendola.

Il rapporto con la madre

Nel corso dell’intervista concessa a “Ti Sento”, Francesca Neri ha rivelato il rapporto conflittuale che aveva con sua madre. “Questo è il primo dei problemi, perché mia mamma non mi ha voluto bene. Mi sono domandata più volte perché non mi volesse bene… Tuttavia, negli ultimi anni della sua vita mi sono dedicata a lei dandole tutto l’amore possibile e dopo la sua morte l’ho perdonata”. Parlando del suo amore con Claudio Amendola, l’attrice ha sottolineato che, malgrado gli alti e bassi della relazione, non è mai svanito il desiderio nei confronti del protagonista di “Nero a Metà”. “Forse perché non è s*sso, forse perché è amore. Il nostro rapporto è cambiato tantissime volte in 26 anni. Siamo caduti, ci siamo rialzati, ci siamo aiutati a vicenda, aspettandoci e rispettandoci”.

“Mio figlio non c’è stato, ma è giusto così perché lo ha fatto per proteggersi. Neanche io ci sono stata“, con queste parole Francesca Neri ha ripercorso il difficile rapporto con suo figlio Rocco durante i momenti più duri della malattia. Fondamentale per lei la vicinanza di Claudio Amendola, “lui dice di averlo fatto per dovere – ha detto l’attrice – ma non era un dovere, si è trattato di emozioni“.