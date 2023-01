Francesca Michelin, lo sfogo: «Basta critiche sull’aspetto fisico»

Francesca Michielin si sfoga su Instagram e dice basta alle critiche sul suo aspetto fisico, affermando che il mondo dei social ci induce a commentare anche quando non richiesto.

Francesca Michielin: lo sfogo su Instagram

«Sono piena di tutte queste frasi come: Ma tutti questi brufoli cosa sono, Dì la verità, stai mangiando schifezze in questo periodo, scommetto, Ma sei pazza a sollevare quei pesi in palestra? Guarda che ti ingrossi, […] Questi sono tutti commenti non richiesti ma soprattutto non sono veri perché non abbiamo conoscenza del percorso della persona che abbiamo di fronte. Non siamo medici, dietisti, personal trainer, endocrinologi. I social ci hanno portato ad avere un’opinione su tutto, anzi ci inducono a commentare qualsiasi cosa anche se non ci è richiesto. Siamo tutti convinti di avere la verità in tasca, abbiamo smesso di fidarci e affidarci a persone competenti, ma soprattutto non sappiamo più farci i caz*i nostri». Sono state queste le dure parole della cantante, stanca di ricevere commenti non richiesti sul suo corpo, contenute in un video su Instagram.

Francesca Michielin criticata sui social per il suo aspetto fisico

La cantante si è definita stufa di ricevere commenti non richiesti da parte degli haters, che non fanno altro che criticare il suo aspetto fisico per l’eccessiva magrezza, l’acne sul viso o un corpo poco tonico. Numerosi fan, amici e parenti della cantante hanno appoggiato la sua scelta, congratulandosi per le parole che ha condiviso. In passato altri personaggi famosi erano stati attaccati per le stesse tematiche, come Emma Marrone e Aurora Ramazzotti. E anche loro, esattamente come Francesca Michielin si sono sfogate su Instagram per “rimproverare” i propri followers.