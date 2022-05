Francesca Michielin nuova conduttrice di X-Factor: chi non ha superato il provino?

Francesca Michielin sarebbe stata scelta come conduttrice della nuova edizione di X-Factor, il talent show che undici anni fa l’ha lanciata come cantante. Per l’artista, che quest’anno ha debuttato anche come direttrice d’orchestra al Festival di Sanremo, sarebbe la prima volta al timone del programma. Non sarà invece un vero e proprio debutto alla conduzione poiché la stessa ha già presentato per Sky Effetto Terra, Guida Pratica Per Terrestri Consapevoli.

Francesca Michielin conduttrice di X-Factor

Né lei né l’account ufficiale di X-Factor hanno ancora rilanciato o confermato la notizia, ma secondo i più informati sarebbe solo questione di giorni. Se così fosse, la cantante di Bassano del Grappa classe 1995 sarebbe la prima donna a condurre la trasmissione, che a settembre tornerà su Sky Uno con la sua sedicesima edizione.

Dopo Francesco Facchinetti (quando la trasmissione andava in onda su Rai Due), sono infatti seguite dieci stagioni nel segno di Alessandro Cattelan e, novità della scorsa edizione, Ludovico Tersigni. Per Francesca si tratterà di un ritorno dove tutto è cominciato, considerato che nel 2011 vinse il talent lanciata dall’allora giudice Simona Ventura e soprattutto da Elisa, che scrisse per lei l’inedito Distratto. Una tappa che le ha permesso di sbarcare nel panorama musicale e divenire una delle giovani cantanti italiane più apprezzate.

Chi non ha superato il provino

