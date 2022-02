Francesca Michielin chi è: il duetto con Emma Marrone, Baby One More Time

Francesca Michielin è una cantante giovanissima e tuttavia di grande successo. Nota inizialmente per la sua vittoria a X Factor all’età di 16 anni, ha saputo imporsi nella scena musicale italiana. Ha infatti già partecipato due volte al Festival di Sanremo: l’ultima nel 2021 in coppia con Fedez, classificandosi seconda. Nel 2022 invece è tornata sul palco dell’Ariston in veste di direttrice d’orchestra per Emma Marrone. Con lei canta Baby One More Time (Britney Spears) in occasione della serata dedicata alle cover. Ma chi è Francesca Michielin? E cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è Francesca Michielin: biografia e canzoni più famose

Francesca Michielin è nata il 25 febbraio 1995 a Bassano del Grappa. Dunque, ha quasi 27 anni. Appassionata di musica fin da piccolissima, ha studiato pianoforte e basso, per poi passare al canto. Nel 2011 ha partecipato a X Factor 5, quando aveva solo 16 anni, riuscendo a vincere l’edizione del talent.

Da allora la sua carriera è decollata. Sono usciti l’EP Distratto e quattro album, Riflessi di me, di20, 2640 e Feat (Stato di natura). E nel frattempo ha cantato al Festival di Sanremo. Per la prima volta è salita sul palco dell’Ariston nel 2016, ottenendo la seconda posizione nella classifica generale che le è poi valsa la partecipazione all’Eurovision Song Contest di quell’anno. È poi tornata alla kermesse in coppia con Fedez nel 2021 con la canzone Chiamami per nome, anche stavolta al secondo posto.

Tra le sue canzoni più famose si ricordano: Io non abito al mare, Vulcano, Nessun grado di separazione, L’amore esiste, Bolivia, Lontano, Riflessi di me, Cheyenne e Chiamami per nome (con Fedez).

La vita privata della cantante

Pur tenendo lontano dai riflettori la sua vita privata, Francesca Michielin ha rivelato che la sua prima canzone sarebbe nata proprio da un amore non corrisposto. “Stavo in casa a piangere tutto il giorno. Adesso sono felice: ho trasformato tutto il malessere che avevo dentro in qualcosa di bello”, ha raccontato a Grazia in passato.

Mentre in un’intervista a Vanity Fair del 2016 ha dichiarato: “Sono single, ma col mio ultimo ex ho mantenuto un bel rapporto. Forse ho vissuto un amore complicato quando ero molto giovane, tra i 16 e i 17 anni. Era la mia prima storia, e questo ragazzo era molto geloso, possessivo, non la vivevo bene. Col senno di poi ho imparato che sì bisogna condividere, ma anche lasciare andare.”

Successivamente, sembra che la cantante di Bassano del Grappa abbia avuto una storia con Ramiro Levy, chitarrista della band dei Selton. Sebbene non ci sia mai stata nessuna conferma da parte dei due, sembra che siano stati insieme per un po’, ma nel 2021, secondo indiscrezioni riportate da Vanity Fair, pare che la loro storia sia finita.