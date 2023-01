Francesca Manzini: biografia, fidanzato e vita privata della conduttrice di Rds

Francesca Manzini è una comica, conduttrice radiofonica e imitatrice italiana molto amata dal pubblico. Ecco tutto quello che sappiamo su di lei in merito a fidanzato, biografia e vita privata della conduttrice di Rds.

Francesca Manzini: vita privata e fidanzato

Francesca Manzini nasce il 10 agosto del 1990 a Roma sotto il segno del Leone. Suo padre è il team manager sportivo Maurizio Manzini, che fa parte della dirigenza della Società Sportiva Lazio e ha trasmesso alla figlia la passione per il calcio. Da sempre quest’ultima ha avuto una forte passione per la recitazione e il doppiaggio, ambiti in cui si è fatta da sola: non ha infatti conseguito alcun titolo scolastico ma ha studiato da autodidatta.

La conduttrice è stata fidanzata con Christian Vitelli, un rapporto che sembrava vicino al matrimonio ma che poi è giunto al capolinea. Ora Francesca è fidanzata con Marco Scimia, un trentacinquenne di cui è impossibile non notare la somiglianza a Johnny Depp che nella vita privata fa il parrucchiere.

Francesca Manzini: carriera ed esperienza

La Manzini ha iniziato a lavorare come animatrice nei villaggi turistici per poi debuttare nel programma di Rai Uno Festa Italiana facendo le imitazioni di Mara Venier, Sandra Mondaini e Sabrina Ferilli. Nel 2015 ha anche partecipato come concorrente al quiz Avanti un’altro.

L’esordio come conduttrice radiofonica è avvenuto nel 2016 facendo parte del programma con Rossella Brescia e Barty Colucci Tutti pazzi per Rds, ma dal 2018 ha un suo spazio nel palinsesto mattutino del programma.Tra le sue partecipazioni nei programmi tv possiamo menzionare Vieni da me (2018), Amici Celebrities (2019) e Striscia la notizia (2019). Figura inoltre tra i partecipanti alla terza puntata di Boomerissima di Alessia Marcuzzi in onda su Rai Due il 24 gennaio in prima serata.

È infine un’imitatrice molto amata e apprezzata dal pubblico. Le sue principali imitazioni sono quelle di: Platinette, Loredana Bertè, Loredana Bertè, Sandra Mondaini, Virginia Raggi, Elisabetta Gregoraci, Mara Venier, Maria De Filippi, Ilary Blasi, Asia Argento, Sabrina Ferilli, Chiara Ferragni, Giusy Ferreri, Malika Ayane.