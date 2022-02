Francesca Lollobrigida, chi è la prima italiana vincitrice di una medaglia a Pechino 2022

Prima medaglia per l’Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, che si sono aperti ufficialmente ieri (anche se l’Italia del curling doppio misto sta stupendo dal giorno prima): Francesca Lollobrigida ha vinto la medaglia d’argento nel pattinaggio di velocità, nella prova dei 3000 metri. L’oro è andato all’olandese Irene Schouten, mentre il bronzo è stato conquistato dalla canadese Isabelle Weidemann. L’azzurra ha chiuso con il tempo di 3’58”06, staccata di 1”13 dalla olandese, che con 3’56”93 ha realizzato il nuovo record olimpico. «Non è un oro ma è come se lo fosse. E’ davvero una soddisfazione dopo tutte le difficoltà passate gli anni scorsi, in generale per l’Italia ma anche per me. Ma sono tutte difficoltà che hanno fortificato il mio carattere e la voglia di gara», ha dichiarato Francesca Lollobrigida alla Rai. «Non posso che essere orgogliosa di me stessa. Dedico la medaglia a mio marito, alla mia famiglia e a coloro che mi hanno sostenuto. Spero anche di essere un esempio della strada da affrontare per ottenere certi risultati».

Francesca Lollobrigida, nel 2018 il titolo europeo nella Mass Start

Pronipote dell’attrice Gina (tramite il nonno paterno), Francesca Lollobrigida è nata il 7 febbraio 1991 a Frascati. Vive prevalentemente Roma e Baselga di Piné, piccolo comune della Comunità Alta Valsugana e Bersntol (provincia autonoma di Trento) dove si allena. Fino a oggi, il risultato più prestigioso della sua carriera era l’oro conquistato nella Mass Start ai Campionati europei di pattinaggio di velocità del 2018, ospitati nella città russa di Kolomna. Sei in tutto le medaglie agli Europei per Lollobrigida, che vanta anche un argento (Mass Start a Herenveen 2020) e quattro bronzi (All around a Collalbo 2019; 1500 metri a Heerenveen 2022; 3000 metri a Heerenveen 2020 e Heerenveen 2022). 17 i podi ottenuti in Coppa del Mondo: 4 vittorie, 3 secondi e 10 terzi posti. A proposito della disciplina olimpica in cui è arrivata sul podio, a dicembre si è aggiudicata la prova dei 3000 metri a Calgary.

Francesca Lollobrigida, per la terza volta ai Giochi Olimpici

Francesca Lollobrigida ha rappresentato l’Italia a tre edizioni dei Giochi Olimpici Invernali: Soči 2014, Pyeongchang 2018 e, appunto Pechino 2022. In Cina ha riscritto la storia tricolore del suo sport, diventando la prima pattinatrice di pista lunga italiana a conquistare una medaglia olimpica. Atleta del gruppo sportivo dell’Aeronautica Militare, fino al 2019 ha corso anche sui pattini a rotelle, disciplina (praticata anche dal marito Matteo Angeletti) in cui è stata per ben 16 volte campionessa del mondo in diverse specialità.