Francesca Fialdini: fidanzato, fratello, altezza ed età della conduttrice

Francesca Fialdini è una giornalista e conduttrice televisiva e radiofonica di 42 anni. Originaria di Massa, è conosciuta dal pubblico per aver condotto per tanto tempo i fortunati programmi Unomattina, La vita in diretta e Da noi…a ruota libera. Nel 2022 torna nel piccolo schermo per presentare insieme a Francesco Gabbani la nuova trasmissione Rai Ci vuole un fiore. Ma cosa sappiamo della sua vita privata? Scopriamolo insieme.

Chi è il fidanzato di Francesca Fialdini?

Francesca Fialdini è nata a Massa, in provincia di Massa Carrara, l’11 ottobre del 1979, sotto il segno zodiacale della Bilancia. Ha dunque 42 anni. Nonostante sia una nota conduttrice televisiva e si esponga puntualmente all’attenzione pubblica, mantiene sulla sua vita privata stretto riserbo. Nonostante le insistenze degli appassionati di cronaca rosa, Fialdini non si è mai sbottonata. “Sono riservata perché penso che nonostante il mio lavoro abbia un impatto pubblico, io non sono pubblica. Negli anni ho imparato a custodire i miei sentimenti e i miei rapporti, di qualunque genere essi siano“, ha spiegato.

Intervistata dal settimanale Confidenze nel 2017, Francesca Fialdini ha tuttavia ammesso di avere un compagno di lunga data: “Sono legata a un uomo da quattro anni, però non so dire se sono fidanzata. Lui mi dà serenità perché sa rispettare i miei tempi, non ha pretese, mi accetta come sono, con tutti i miei dubbi, i miei grovigli e la mia fatica a fare un passo in più”. L’identità è rimasta però segreta. Nel 2018 girava voce si trattasse del il regista ed ex Iena Pif, con il quale è stata fotografata insieme.

Chi è il medico odontoiatra al fianco della conduttrice

Tuttavia, secondo le ultime indiscrezioni, il compagno di vita di Francesca Fialdini non sarebbe affatto un uomo di spettacolo. Si tratterebbe, infatti, di un medico odontoiatra di Lecco di nome Milo Brunetti, con il quale la conduttrice avrebbe una relazione da diversi anni. La giornalista ha parlato del suo partner nel 2019, in un’intervista negli studi di Vieni da Me: “Vive lontano e non appartiene né al mondo dello spettacolo in senso stretto né a quello dell’informazione”.

Non si conosce però il suo viso, perché i due non si sono mai fatti vedere insieme, né sarebbero sposati. Anzi, avrebbero una relazione a distanza per motivi di lavoro. “Una convivenza? Un gatto selvatico è perfetto per me!” -ha affermato Fialdini scherzosamente- “Una vera e propria convivenza non l’ho mai vissuta. Amo molto la libertà, i miei spazi, ciò che mi permette di arricchirmi…“.

La donna tuttavia non esclude la possibilità di avere un figlio in futuro, magari con l’attuale compagno: “Se arrivasse sarei sicuramente felice. Cambierebbe anche la prospettiva e lo sguardo che ho sulla maternità e sull’essere una donna con responsabilità di quel tipo. Però non lo vado a cercare per forza, non farei qualcosa a tutti i costi pur di avere un bambino”.