Francesca Ferragni, quando si sposa? Data e luogo del matrimonio

Il matrimonio di Francesca Ferragni è tra gli eventi più attesi del 2023. La sorella di Chiara Ferragni sposerà lo storico fidanzato Riccardo Nicoletti, ecco i dettagli su luogo e data della cerimonia.

Francesca Ferragni, data e luogo del matrimonio

Sebbene lontani professionalmente dal mondo digitale, Francesca Ferragni e Riccardo Nicoletti condividono molti momenti quotidiani sui social, scatti della loro vita di coppia insieme al loro amato cagnolino e al loro primogenito. Non a caso, il loro matrimonio è stato annunciato proprio attraverso i social. La cerimonia dovrebbe tenersi il 9 settembre 2023 a Rivalta, nel Castello dei Conti Zanardi Landi, una tenuta del XII secolo che si trova in provincia di Piacenza. Uno scenario da favola, considerato che si tratta di uno dei castelli più belli dell’Emilia-Romagna che ha ospitato negli anni diversi aristocratici europei.

La storia d’amore con Riccardo Nicoletti

Sorella maggiore di Chiara e Valentina, che a differenza delle sorelle non appartiene al mondo digitale e dei social, Francesca è laureata in Odontoiatria e Protesi Dentale e si è specializzata in Chirurgia Orale. Il compagno, Riccardo Nicoletti, ha 42 anni, si è diplomato come tecnico dei sistemi energetici e lavora come responsabile organizzativo in una società di elettronica. È conosciuto anche nel campo musicale, con il nome d’arte Riku USM, come chitarrista di due rock band, gli Under Static Movement e i Rosco Dunn.

I due stanno insieme dal 2009 e convivono a Cremona già da diversi anni. Il 21 giugno 2022 sono diventati genitori di Edoardo e si sono trasferiti a Milano dove vivranno anche dopo sposati. La notizia delle imminenti nozze ha cominciato a circolare un anno fa quando, durante i festeggiamenti per il 33esimo compleanno di Francesca (il 12 marzo), Nicoletti gli aveva chiesto la mano con una romantica proposta che la coppia ha condiviso sulle pagine social ufficializzando la notizia.